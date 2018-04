(VIDEO) BIZARNA SCENA IZ LIVERPOOLA: Kako se ovo dogodi sucu na jednoj od najvažnijih utakmica?

Ovako nešto nitko nije mogao predvidjeti

Bizarna scena dogodla se na Anfieldu na prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka između Liverpoola i Rome.

Naime, pomoćni sudac je ostao bez zastavice, točnije, pukao mu je štap. Glavni sudac Felix Brych dva puta mu je nosio zastavice, a na kraju je problem riješen u nekoliko minuta. Zanimljivo je da je baš u trenutku kada je Brychov pomoćnik bio u problemima, Roberto Firmino bio u napadu i nedozvoljenoj poziciji.

Pomoćni sudac je mahao zastavicom, odnosno drškom i to iz daljine nitko nije vidio.

The assistant referee’s flag broke during the game. Here is some footage. #LiverpoolRoma #UCL #Roma #Liverpool #Referee pic.twitter.com/hADyoNXQVE

— HotCheetoss_5 (@abelg2297) 24 April 2018