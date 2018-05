(VIDEO) BEZBROJ RAZLOGA ZAŠTO MORATE POGLEDATI NOVI FILM O VATRENIMA: Dajte meksičkom redatelju domovnicu i putovnicu

To što su film napravili Meksikanci, a ne mi je i naša sramota i naš ponos. Jer, lijepo je kada te drugi poštuju, manje je lijepo kad sam sebe ne poštuješ. U znak zahvalnosti redatelju Ramirezu netko bi mogao uručiti domovnicu i putovnicu, jer napravio je svojim dolaskom u Hrvatsku više nego mnogi koji si utvaraju da se bave filmskom produkcijom i industrijom.

Svaki pokušaj čuvanja uspomene na dane kad smo bili sretni vrijedan je ne samo pozornosti, nego divljenja i štovanja. Dakako, i ocijenjivanja, pa ćemo odmah s početka reći da je dokumentarni film – “Vatreni” – meksičkog redatelja Edsona Ramireza uspješan pokušaj, ne samo dokumentaristički već i umjetnički, čuvanja uspomena na najveće hrvatske sportske i nogometne dane.

Napravljen kako bi se obilježila 20. godišnjica osvajanja bronce na svjetskoj smotri u Francuskoj neće biti tek puki pokušaj, jer bilo ih je i prije, čuvanja povijesti, već će sigurno dobiti i dodatnu dimenziju s prikazivanjima na festivalima diljem svijeta.

Film? Dobar, više nego dobar? Naravno, i najbolji film ima oscilacija, ali po prvom pregledu ovog filma valja zaključiti kako je meksički redatelj izvaredno pohvatao sve bitne detalje naše prošlosti, političku situaciju bivše raspadajuće države i svaki detalj sticanja neovisnosti u kojem je i nogomet igrao zapaženu ulogu. Ako je i stranac Edson Ramirez je dokazao da je jako bistar stranac, nevjerojatno sklon Hrvatskoj, ali ne samo srcem, nego i znanjem.

Momak koji se u Hrvatsku zaljubio gledajući Roberta Prosinečkog i Tonija Kukoča prihvatio se teškog posla, sakupljajući fragmente našeg nogometnog i političkog života u cjelinu koja je okrunjena sjajnim nastupom na smotri u Francuskoj prije 20 godina.

Film je pod redateljskom palicom Meksikanca Edsona Ramireza sniman pune tri godine, a donosi priču o hrvatskoj reprezentaciji koja je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj osvojila broncu. Vatreni su u filmu otkrili pozadinsku priču njihovog velikog uspjeha o kojoj do sada nisu pričali, a po prvi put su prikazane i snimke iz arhive Fife.

U filmu sudjeluju mnogi “vatreni”; ali ne i dva najvažnija”, Davor Šuker i Zvonimir Boban? Kako, zašto, zbog čega? Nije ni bitno, oni bi to trebali objasniti javnosti, a ne ih pitati. Jer, ako ih je spriječila taština – ne valja. Ako ih je spriječio posao – nije istina. Ako im se nije dalo – strašno!

Ipak, i bez njih film je dosegao visoku kvalitetu s nekoliko izvanrednih sportskih i ljudskih priča. Sjajili su u razmišljanjima uvijek teatralni ali zanimljivi Slaven Bilić i Igor Štimac, Robert Jarni je promašio profesiju, mogao je komotno biit pripovjedač, Goran Vlaović se pred ekranima snalazi kao u kaznenom prostoru kada gađa “zicer”. Odličan je bio Vjeko Škrinjar u opisivanju maksimirskih nereda na utakmici protiv Crvene zvezde 13. svibnja prije 28 godina. Njegova rečenica nakon cijele priče o kaosu, udarcima, krvi koja se zaključuje “a bio je lijep i sunčan dan” bila je antologijska.

Montiran bez zamjerke s odličnom glazbom,u ujednačenom ritmu film “Vatreni” daje odličnu sliku vremena u kojem smo na nogomet gledali drugačije, nekako više kao identitet i način opstanka naše zemlje i društva. Pod producentskom palicom Miroslava Blaževića, ne Ćire, nego njegovog sina napravljeno je djelo koje je morao netko napraviti. A kako to nitko nije ozbiljno planirao, pa ni oni u HNS-u, učinio je to on i na tome mu čestitamo. I zahvaljujemo.

“Ne mogu vam dočarati svoje uzbuđenje i sreću jer je film napokon na filmskom platnu. Vatreni su me oduševili još prije 20 godina. U zemlju pogođenu ratom donijeli su brončanu medalju i divio im se cijeli svijet. Bio je veliki užitak snimati ih i sjediti za istim stolom s njima. Svi su tako srdačni i pristupačni. Oduševile su me njihove emocije koje smo prenijeli na film, a najveći problem nam je bio izbacivati kadrove jer smo snimili sjajne stvari.”

CineStar će film prikazati za javnost od 24. svibnja do 13. lipnja u kinima Kaptol Boutique Cinema te CineStaru Zagreb, Rijeka, Osijek i Split. Važno je istaknuti kako je sav prihod od ulaznica namijenjen Udruzi Kolibrić i liječenju oboljelih od spinalne mišićne atrofije. Film “Vatreni” imat će premijeru u Splitu 24. svibnja, na Hvaru 25. i u Opatiji 30. svibnja. Nakon toga seli u Francusku te na festivale diljem svijeta.