(VIDEO) 2CELLOS ODUŠEVILI SVIJET! Društvene mreže gore zbog njihove izvedbe himne Lige prvaka

Obožavatelji nogometa su u transu zbog Hrvata

Prije samog početka finala Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola u Kijevu, na travnjak su “istrčali” Stjepan Hauser i Luka Šulić, poznatiji kao 2Cellos.

Hrvatima je pripala čast da odsviraju himnu Lige prvaka i malo je reći da su oduševili svijet.



Twitter vrvi komentarima navijača, koji svi redom hvale hrvatski dvojac te njih proglašavaju prvacima.

.@2CELLOS are the champions! For all the rock ‘n’ roll fans out there, check out all our their music in one place plus their new single featuring their rendition of The White Stripes #SevenNationArmy! Listen here: https://t.co/dR7Fp59G9G🎻#2CELLOS #UEFA #UEFAChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/cXLuD88iPO

— Sony Masterworks (@SonyMasterworks) May 26, 2018