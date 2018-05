VEĆ SE ZNA POBJEDNIK LIGE PRVAKA: Bizarna pogreška na UEFA-inoj stranici šokirala navijače

Ma je li moguće?

Nogometni bloger Michael Mongle veliki je navijač Liverpoola i s najnovijom objavom istaknuo je kako se već za pobjednik ove sezone Lige prvaka. Naime, on je uočio bizarnu pogrešku na službenoj stranici UEFA-e, gdje stoji da je osvajač Liverpool.

Englezi se u finalu susreću s Madriđanima, ali na UEFA-inoj stranici već piše kako je osvajač LP-a za sezonu 2017./2018.Liverpool. Teško je procijeniti da je to zaista tako ili da se UEFa odala, a teoretičari zavjere ne odustaju.

Oni su ukazali i na detalje prije ždrijeba četvrtfinama. Jedan kolumnist je objavio kako se sve znalo unaprijed, a to temelji na rasporedu igrača na slici najave ždrijeba.

Two days before the quarter final draw UEFA posted this picture on their Facebook, the teams facing each other all mirrored each other.

If they’ve done it again then Liverpool could be against Roma.

Big conspiracy & probably just coincidence, but ey, who knows! #CorruptUEFA pic.twitter.com/pzlJoVMgLu

— Micky (@MxckyB_) 11 April 2018