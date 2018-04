(UŽIVO) HAJDUK U PAKLU POLJUDA DOČEKUJE DINAMO! Poznati sastavi, Torcida najavila nešto neviđeno!

U nedjelju u 17 sati na Poljudu se igra utakmica godine između Hajduka i Dinama u sklopu 31. kola Prve HNL. Utakmica je to od ogromnog značaja za obje momčadi, ako Hajduk pobijedi doći će na samo minus dva boda zaostatka iza Dinama, a ako Dinamo slavi odlijepit će se na plus osam i praktički si osigurati naslov prvaka. Derbi se igra pred rasprodanim Poljudom, više od 30 tisuća ljudi bit će na stadionu i iz sveg grla bodriti Hajduk koji u ovu utakmicu ulazi u velikom naletu, dok je Dinamo poljuljanog samopouzdanja nakon teškog poraza iz prošlog kola.

16:00 – Poznati su sastavi Hajduka i Dinama za veliki sraz.

SASTAV DINAMA

Livaković – Stojanović, Rrahmani, Benković, Sosa – Ademi, Doumbia – Soudani, Ćorić, Hajrović – Gavranović.

KLUPA: Zagorac, Lecjaks, Gojak, Fiolić, Cekici, Miklić, Perić.

SASTAV HAJDUKA

Letica – Juranović, Nižić, Lopez, Fomitschow – Bašić, Radošević – Said, Caktaš, Gyurcso – Futacs.

KLUPA: Stipica, Hamza, Kožulj, Tičinović, Tudor, Filip, Savvas.

15:45 – Split su okupirali navijači, dan je prekrasan, a Poljud rasprodan… Bit će spektakularno!

15:30 – Torcida je objavila apel i najavila najspektakularniju koregorafiju do sada.

”Apeliramo na sve navijače Hajduka koji danas idu na tribinu Sjever da dođu sat vremena ranije radi koreografije. Koreografija je najzahtjevnija do sada i iznimno je važno ući što ranije na stadion. Molimo vas da pažljivo slušate upute s razglasa i da zajedno napravimo korak naprijed u izvedbi koreografija”, objavila je Torcida.

Trener splitskog Hajduka Željko Kopić u petak je najavio kako njegova momčad u derbiju protiv Dinama na Poljudu u nedjelju neće kalkulirati i učinit će sve da ostvari pobjedu.

“Mi nećemo kalkulirati i bez obzira na bodovno stanje uoči te utakmice napravit ćemo sve kako bi pobijedili,” rekao je Kopić na konferenciji za novinare.

Istaknuo je kako raste forma njegove momčadi.

“Izgledamo sve bolje i mislim kako imamo sve preduvjete da u nedjelju na Poljudu odigramo kvalitetnu utakmicu,” poručio je.

Otkrio je kako Hajduk na treninzima vježba presing na loptu i na protivničku zadnju liniju, te brzu tranziciju i ostvarivanje posjeda kroz pozicijsku igru.

“Vjerujem kako ćemo to pokazati i u derbiju protiv Dinama,” dodao je Kopić.

On je također kazao kako će ogled protiv Dinama biti “velika utakmica” u kojoj Hajduk igra pred svojom publikom u fantastičnoj atmosferi na Poljudu, ali kako je njemu kao treneru i svaka druga utakmica Hajduka iznimno bitna.

Na upit je li Hajduk u nedjeljnom derbiju protiv Dinama favorit, Kopić je kazao kako je njegova momčad trenutno psihološki, kondicijski i taktički u dobrom stanju, ali derbiji uvijek donose specifičnosti pa je teško bilo koga staviti u ulogu favorita.

“Na nama je da dobru energiju unutar ekipe, povezanost igrača kao homogene skupine kroz ispunjenje zahtjeva koje postavljamo igračima pretvorimo u igru na najvišoj mogućoj razini,” rekao je.

Na novinarsko podsjećanje kako je nekoliko derbija Hajduk protiv Dinama na Poljudu izgubio primajući golove u zadnjim minutama utakmice, Kopić je kazao kako će u nedjeljnom srazu biti važna koncentracija tijekom cijele utakmice jer derbije često odlučuju detalji te je iznimno važna mentalna stabilnost igrača.

Naglasio je kako ima visoko mišljenje o treneru ‘modrih’ Nikoli Jurčeviću, te istaknuo kvalitetu El Arabi Hilal Soudanija.

“Na nama je da individualnom i momčadskom igrom napravimo sve kako bismo onemogućili Soudanija i Dinamo da nas dovedu u bilo koji oblik problema,” kazao je Kopić.

Trener Dinama, Nikola Jurčević bio je iznenađujuće optimističan.

“Imamo zadnji trening prije puta u Split. Mislim da smo potpuno spremni za sve što nas očekuje u Splitu. Bit će to velika utakmica, u pravom nogometnom ambijentu i vjerojatno u vrućem ambijentu. Mislim da smo zaboravili utakmicu s Osijekom, imali smo dva dana za regeneraciju i saniranje manjih ozljeda. Okrećemo se velikom derbiju, idemo puni vjere u sebe i uz optimizam. To nam daje za pravo naša situacija na tablici gdje i dalje imamo pet bodova prednosti. Cilj nam je u najmanju ruku to zadržati, a naravno i povećati ako to bude moguće”, rekao je trener Dinama.

Kako će Dinamo igrati na Poljudu?

“Tražit ćemo pobjedu, igrat ćemo našu igru. Imamo ambiciju i želju doći do sva tri boda. Prije par mjeseci je bila komfornija situacija s bodovima, istopila se ta velika prednost. Ali šest kola prije kraja vodeći smo i imamo i dalje tih pet bodova prednosti. S te pozicije možemo biti optimisti i očekivati do kraja prvo mjesto”, optimističan je Jurčević.

Kakvo je stanje u momčadi, puno je ozljeđenih? “Olmo vjerojatno nije u kadru. Vidjet ćemo nakon treninga i liječničke provjere prije puta. Neki igrači su dobili manje udarce u zadnjem susretu, ali čini mi se da su to sitnije ozljede. Vjerujem da ćemo moći računati na naš kompletan kadar”, rekao je Jurčević.

Kakav Hajduk očekuje?

“Pred punim stadionom uz podršku svojih navijača sigurno će Hajduk pokušati stvoriti pritisak. Mi trebamo biti mirni, igrati svoju igru. Trebamo biti hrabri i ambiciozni. Utakmica treba veseliti sve nas i naše igrače, jer ćemo igrati u izvanrednom ambijentu taj veliki derbi. Trebamo biti spremni na sve. Nema razloga da se dečki prepadnu, to je veliki motiv za igrače. Pretpostavljam da će Hajduk igrati s tri napadača, u dosta utakmica su igrali tako. Znam otprilike kako igraju, njihov sistem igre, imaju na nekoliko pozicija širinu u momčadi i mogu kombinirati”, analizirao je Jurčević, stoji na stranicama kluba.