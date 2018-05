UKLETI KLUB: Treća strašna smrt nogometaša u dvije godine

Nikako da prestanu tragedije u nogometno svijetu

Nakon tragične vijesti o smrti češkog nogometaša, sada je stigla još jedna. Južnoafričkog nogometaša Luyandu Ntshangasea pogodio je grom, nakon čega je dva mjeseca bio u komi, a unatoč nadanjima liječnika i obitelji, nije se izvukao.

Mladić je bio jedan od najtalentiranijih igrača Maritzburg United, kluba koji je u dvije godine tragično izgubio čak tri nogometaša. Ne čudi, stoga što su ga prozvali ukletim.

Team Of Choice mourn Ntshangase passing

Maritzburg United can confirm the sad news of the passing away of one of our rising young stars, Luyanda Ntshangase, following a long fight after being struck by… https://t.co/nVYD1XJ3Xe

— Maritzburg United FC (@MaritzburgUtd) 4 May 2018