U PRODAJI KARTE ZA SPEKTAKL! Evo koliko koštaju karte za Brazil i Hrvatsku i koji je to veliki problem nastao

Autor: HINA/B.H.

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je kako su u prodaju puštene ulaznice za atraktivnu prijateljsku utakmicu između Brazila i Hrvatske koja će igrati 3. lipnja na stadionu Anfield u Liverpoolu.

Iz HNS-a napominju kako se ulaznice mogu kupiti isključivo putem službene internetske stranice Liverpoola (www.liverpoolfc.com), a navijačima se preporučuje kupnja ulaznica na tribini “Anfield Road”, dok će brazilski navijači biti smješten na legendarnoj tribini “Kop”. Dakle, svi koji su sanjali navijati na legendarnom ‘Kopu’ su u problemu jer ovaj put neće imati tu priliku.

Cijene ulaznica su sljedeće: odrasli 30 do 55 funti, osobe starije od 65 godina 23 do 41 funte, mladi (17-21 godina) 15 do 28 funti, djeca mlađa od 17 godina 10 funti.