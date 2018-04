TVRDOGLAVOM RONALDU PRIJETI 10 GODINA ZATVORA! Postoji samo jedan način da se izvuče

Najbolji nogometaš svijeta, Cristiano Ronaldo i dalje je na sudu s poreznom policijom Španjolske, ali situacija se polako bliži kraju i nema baš pozitivan ishod za Portugalca. Prema napisima španjolskih medija Ronaldu prijeti deset godina zatvora ako ne prizna krivnju i uplati čak 29 milijuna eura poreznoj upravi u Španjolskoj.

Cristiano je do sada tvrdoglavo odbijao priznati krivnju i tvrdio je kako ništa nezakonito nije napravio, ali španjolski poreznici su poznati po temeljitosti i neumoljivosti u svom poslu. U petak su porezni savjetnici Cristiana Ronalda bili na saslušanju na istražnom sudu u Madridu gdje se vodi postupak protiv Portugalca zbog utaje 14.7 milijuna eura poreza.

Porezna uprava i državno odvjetništvo tvrde kako je Ronaldo svjesno i uz pomoć savjetnika osnivao fiktivne tvrtke u poreznim oazama u svrhu neplaćanja porez na novac dobiven od sponzora.n Španjolci imaju predviđene zatvorske kazne od jedne do pet godina za sve prijevare veće od 120 tisuća eura, a s obizrom na to da je kod Ronalda riječ o gotovo 15 milijuna eura, neki tvrde kako bi ta kazna mogla biti i deset godina zatvora.

Međutim, postoji opcija za nagodbu pa sudac može odbaciti zatvorsku kaznu i prihvatiti samo novčanu. Ronaldo bi u tom slučaju morao podmiriti traženi iznos u roku od dva mjeseca, a on je do sada odbijao tu mogućnost. Ronaldod odvjetnik Jose Antonio Choclan, koji također u sličnom slučaju brani i Luku Modrića, tražio je ranije nagodbu, u kojoj Cristiano plaća samo dio traženog novca, ali ona je odbačeana. Porezna uprava potražuje 29 milijuna eura i priznanje da je kriv. Taj iznos uključuje navodni neplaćeni iznos poreza te novčanu kaznu nakon ranijeg odbijanja nagodbe.

Odbije li Ronaldo ovu nagodbu gotovo sigurno mu prijeti zatvor i još veća novčana kazna,a prihvati li je slučaj će biti zaključen.

Prihvati li nagodbu Ronaldo se možda može poslužiti ‘Messijevim poučkom’, odnosno može prebaciti novčanu kaznu na Real Madrid tako što će tražiti novi ugovor s klubom kojim će kompenzirati gubitak nastao kaznom za utaju poreza.

Cristiano Ronaldo could be forced to pay £24m to avoid jail – all thanks to Lionel Messi https://t.co/lKwTXOyW6X pic.twitter.com/cOhjRxbgvT

— Sun Sport (@SunSport) 7. travnja 2018.