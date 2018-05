Tudor spasio Udinese, pogodak Kalinića, Crotone ispao

Udineseu je za spas bio dovoljan i bod, no pogotkom Seka Fofane u 30. minuti momčad iz Udina je ostvarila pobjedu, drugu u nizu nakon što 14 kola nisu nikoga pobijedili.

Nogometaši Udinesea pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Tudora izborili su ostanak u elitnom razredu talijanskog nogometa nakon što su u susretu posljednjeg 38. kola pobijedili Bolognu 1-0.

Tudor je preuzeo Udinese 24. travnja i pod njegovom vodstvom momčad je upisala dvije pobjede, remi i poraz izborivši ostanak u Serie A. Stipe Perica je za Udinese igrao posljednjih 20 minuta, dok Andrija Balić nije nastupio.

U posljednjem kolu razriješena je zadnja dvojba tko seli u Serie B. To je Crotone koji je u zadnjem kolu izgubio na gostovanju kod Napolija 1-2.

Golove za doprvaka postigli su Arkadiusz Milik (23) i Jose Callejon (32), dok je pogodak za goste zabio Marco Tumminello u posljednjim trenucima susreta. Marko Rog je dobio priliku u posljednjih 13 minuta, dok Hrvoje Milić nije nastupio. Za Crotone, koji se nakon dvije sezone u prvoligaškom društvu, vraća u Seriju B, Ante Budimir nije nastupio zbog ozljede. Još ranije ispali su Verona i Benevento.

Milan je pobijedio Fiorentinu 5-1 osvojivšio šesto mjesto koja vodi u Europsku ligu. Gosti su poveli golom Giovannija Simeonea u 20. minuti, no Milan je uzvratio s pet golova, a strijelci su bili Hakan Calhanoglu (23), Patrick Cutrone (41, 59), Nikola Kalinić (49) i Giacomo Bonaventura (76). Kaliniću je to bio šesti pogodak ove sezone, a igrao je do 78. minute kada ga je zamijenio Luca Antonelli. Milan Badelj nije nastupio za Fiorentinu.

SPAL je pobijedio Sampdoriju 3-1, Lorenco Šimić je za domaći sastav odigrao svih 90 minuta, dok Ivan Strinić nije igrao za goste.

Juventus je u subotu pobijedio Veronu 2-1 potvrdivši naslov prvaka, a večeras ćemo doznati i ime posljednjeg putnika u Ligu prvaka. Bit će to Lazio ili Inter koji će u međusobnom susretu u Rimu igrati za četvrto mjesto. Lazio ima tri boda više, ali je Inter bolji u međusobnom srazu i dovoljna mu je bilo kakva pobjeda. Večeras se još sastaju Sassuolo i Roma.

REZULTATI

Udinese – Bologna 1-0 (Fofana 30)

Genoa – Torino 1-2 (Pandev 80 / Falque 30, Baselli 58)

Napoli – Crotone 2-1 (Milik 23, Callejon 32 / Tumminello 90+1)

Milan – Fiorentina 5-1 (Calhanoglu 23, Cutrone 41, 59, KALINIĆ 49, Bonaventura 76 / Simeone 20)

Cagliari – Atalanta 1-0 (Ceppitteli 87)

Chievo – Benevento 1-0 (Inglese 50)

SPAL – Sampdoria 3-1 (Antenucci 5-11m, 53, Grassi 50 / Kownacki 66)

U subotu:

Juventus – Verona 2-1 ( Rugani 49, Pjanić 52 / Cerci 78)

Večeras:

Lazio – Inter

Sassuolo – Roma

LJESTVICA:

1. Juventus 38 30 5 3 86 24 95

2. Napoli 38 28 7 3 77 29 91

3. Roma 37 22 8 7 60 28 74

4. Lazio 37 21 9 7 87 46 72

5. Inter 37 19 12 6 63 28 69

6. Milan 38 18 10 10 56 42 64

7. Atalanta 38 16 12 10 57 39 60

8. Fiorentina 38 16 9 13 54 46 57

9. Torino 38 13 15 10 54 46 54

10. Sampdoria 38 16 6 16 56 60 54

11. Sassuolo 37 11 10 16 29 58 43

12. Genoa 38 11 8 19 33 43 41

13. Chievo 38 10 10 18 36 59 40

14. Udinese 38 12 4 22 48 63 40

15. Bologna 38 11 6 21 40 52 39

16. Cagliari 38 11 6 21 33 61 39

17. SPAL 38 8 14 16 39 59 38

18. Crotone 38 9 8 21 40 66 35

19. Verona 38 7 4 27 30 78 25

20. Benevento 38 6 3 29 33 84 21