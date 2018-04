TORCIDA SMIJENILA PREDSJEDNIKA! Hajduk traži novog šefa, već se spominju dvojica i jedan bivši Vatreni

Kako smo među prvima doznali prije nekoliko dana, predsjednik Ivan Kos više ne uživa podršku navijača Hajduka i sada nakon poraza od Dinama na Poljudu, sporazumno je raskinuo ugovor s klubom. Kos nema podršku većine članova Nadozrnog odbora i u nedjelju je nakon utakmice ekspresno smijenjen.

Kako bi se izbjegle scene i skandali, ugovor je raskinut sporazumno i Kos će ostati na čelu Hajduka dok se ne pronađe njegov nasljednik, što može biti već sutra.

Kosa su navijači optužili za pogodovanje i ‘približavanje’ sucima, odnosno, ‘dodatni tretman’ i javno ga prozvali, a da ne duljimo priču, znamo svi kako to ide kada Torcida okrene leđa šefu… On nakon toga ne ‘živi’ baš dugo.

Činjenica je, Kosov projekt nije u potpunosti uspio, barem ne kako je on to najavio, dio NO-a već ionako neko vrijeme ne ukazuje podršku Kosu i valjda je bilo samo pitanje vremena kada će nastupiti smjena.

Valja još reći kako se već uvelike šuška o tome tko bi mogao biti novi predsjednik Hajduka. Kako smo doznali prije nekoliko dana Torcida bi na mjestu šefa Hajduka voljela ponovo vidjeti Hrovja Maleša, ali to je manje izgledno. No, pojavila su se još dva imena, ono Zvonimira Akrapa i ime jednog bivšeg Vatrenog, Stipe Pletikose. Ipak, nitko od njih neće dobiti fotelju ako ih ne izglasa NO, a vidjet ćemo kako će to proći u narednim danima.