‘TAJNI’ PROJEKT SE KONAČNO ISPLATIO! Mamićev dugogodišnji plan mogao bi nastupiti već ovoga ljeta!

Dinamo već dugo godina nije imao manje konkurentnu momčad, s tim se moraju složiti čak i oni najzagriženiji kroničari i navijači kluba. Ovih se dana nekoliko puta izrekla vrlo zanimljiva rečenica kako je Dinamo najgori prvak u Europi, a nogometni analitičar Joško Jeličić objasnio je napetost u završnici prvenstva ovako…

“Uvijek je netko zasluženo prvak, ali, nažalost, ove je sezone neizvjesnije ne zato što su se lošiji približili boljima nego obratno”.

‘Tko igra za raju…’

Rečenica je to koja najbolje objašnjava zašto Dinamo posrće i pada u krucijalnom djelu sezone. Svašta se tu zapravo poklopilo i puno je toga došlo na naplatu. Prvenstveno tu je višegodišnje sustavno zanemarivanje razvoja taktike i sustava i poptuno oslanjanje na individualnu kvalitetu nogometaša.

“Tko igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrendom Vratniku”, stih iz legendarne recitacije Zabranjenog pušenja najbolje opisuje situaciju u Dinamu.

Jurčević se može pjeniti, juriti niz aut-liniju, grmiti, držati se za glavu i debatirati sam sa sobom, ali u ovako kratkom roku neće promjeniti baš ništa u Dinamu. I dalje će se čekati na pojedince da povuku sami i genijalnošću riješe utakmicu, ali vrlo važna stvar dogodila se ovoga proljeća.

Što kada u momčadi više nemate genijalca koji potezom rješava utakmicu? Jurčeviću se, eto, baš to i događa. Još lani si je Dinamo mogao priuštiti da prosljedi Juniora Fernandesa na posudbu usred sezone, za kojeg bi danas valjda dali suho zlato u ovakvoj situaciji, a tu su sezonu završili na drugom mjestu. I čak nije vladao toliki očaj kao što vlada danas!

Projekt se isplatio

Međutim, ima jedna ‘sitnica’ ili preciznije klupski projekt, koji bi mogao spasiti stvar i to dugoročno, a riječ je o Lokomotivi. Na relaciji Maksimir – Kajzerica, Kajzerica – Maksimir do sada je prodefiliralo gotovo 200 igrača. Možda je i rekord, tko zna, ali čini se kako bi Dinamo konačno mogao imati veliki benefit od ovog dugogodišnjeg projekta.

Lokomotiva, klub koji je svojevremeno dijelio čak i istu domenu e-pošte s Dinamom, ove sezone igra najbolji nogomet otkad postoji i to uglavnom na pogon Dinamovih igrača koji su tamo na posudbi ili koje su Modri odlučili prepustiti ‘mlađoj sestri’. Premda se iz Lokomotive polako počinju distancirati od Dinama, što potvrđuju i dvije visoke pobjede ovoga proljeća. Lokosi su dva puta deklasirali Dinamo i jasno poručili da je dosta bilo incestuoznog odnosa u kojem je Dinamo upisivao 12 bodova protiv Lokomotive već na početku sezone.

No, opet kažemo, učinili su to uglavnom potpomognuti Dinamovim igračima. Dakle, dolazimo do srži teme. Dinamo je godinama slao igrače u Lokomotivu dok neki od njih nebi procvao, a onda bi ga vratili, pustili da odigra pola sezone ili sezonu i onda ga dobro unovčili. Bila je to ‘win-win-win’ situacija i projekt je nosio plodove, ali sada nailazimo na problem jer ‘projekt’ trenutno ima bolju momčad od Dinama.

Oni će vjerojatno preći u Dinamo

Lokosi se mogu trsiti koliko žele, ali onoga trenutka kada Mamić ili netko iz Dinama odluči povući igrače to će i napraviti. Ivan Šunjić mogao bi biti prvi. Ovaj defenzivni vezni drastično je napredovao otkako je u Lokomotivi, igra dobro u oba smjera, ima dobar ‘pass’, može izdržati visoki ritam utakmice, vjerojatno bi puno bolje funkcionirao s Ademijem od Doumbije.

Tu je i Bojan Knežević koji je naglo nestao sa scene, iako je bio na korak od prve momčadi Dinama. Posudba u Lokomotivi očito mu je godila jer je u sjajnoj formi i svakako bi mogao igrati u prvoj postavi Dinama.

Nadalje, Ante Majstorović, stasiti stoper koji nikada nije dočekao pravu priliku u Dinamu, a sada se čini kao vrlo dobra opcija na poziciji na kojoj Dinamo dosta ‘curi’. To su igrači koje Dinamo može vratiti s posudbe bez odštete, ali tu je još u cijela sila igrača koje Dinamo može dobiti vjerojatno ‘ispod cijene’.

Lovro Majer slovi za najtalentiranijeg igrača Prve HNL, a Dinamo će uskoro ostati bez Ćorića, ergo, ostat će bez polušpice, a vjerojatno nema bolje opcije za tu poziciju od Majera. Luka Ivanušec, mladi i motorični središnji vezni velika je zvijezda Lokosa i već se ranije spominjao u kontekstu Dinama, a tu je i trenutno najzanimljiviji krilni igrač HNL-a, Kosovar, Lirim Kastrati, koji pak slovi za jednog od najbržih u ligi.

Ima još. Fran Karačić, desni bek, dakle igra na poziciji s kojom Dinamo ima dosta problema, trenutno se čini kao puno bolja opcija od Stojanovića, a uz to Karačić je dobio poziv u australsku reprezentaciju i vjerojatno će igrati na Svjetskom. Također, ne treba zaboraviti ni Adriana Šempera, perspektivnog mladog vratara.

A što će Lokosi?

Dakle, ono što bi se ovoga ljeta lako moglo dogoditi jest da Dinamo konačno višestruko profitira od ‘projekta Lokomotiva’ i to baš kada im je to najpotrebnije, ali što u svemu tome ima Lokomotiva? Dogodit će se vjerojatno ono što se dogodi svaki put kada Dinamo pobere sve što valja s Kajzerice, pošalje novu turu mladih igrača i pričeka da se afirmiraju pa ih nonšalantno vrati ili otkupi nazad…

Dobro je to sve skovao davnih dana Mamić, iako sve izgleda kao jedan veliki incestuozan odnos.