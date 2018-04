ŠVEDSKI ŠEF REKAO SVOJE: Ovo Ibra mora napraviti ako želi igrati na Mundijalu

"Svjetsko prvenstvo bez Zlatana ne isplati se gledati", rekao je Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović od švedske reprezentacije oprostio se prije dvije godine, ali sada je kazao da će ipak biti na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. To je, pak, demantirao švedski izbornik Janne Andresson, koji je kazao da napadača LA Galaxyja neće zvati.

Ipak, Šveđanin je, čini se, prevrtljiv pa je razmislio o Zlatanovoj ponudi da zaigra na Mundijalu te je rekao da ga samo treba nazvati.

“Ibrahimović može ići na Svjetsko prvenstvo, ali samo ako je promijenio mišljenje i zaista se želi vratiti. Samo me mora nazvati i reći mi to. Ako to napravi možemo sjesti i razgovarati o tome što bi njegov povratak značio za reprezentaciju i kako bi igrali”, kazao je Andresson pa dodao:

“Ipak, dok se to ne dogodi sve ostalo su samo špekulacije. Ne znam bi li se Zlatan sada uklopio u naš sistem i ne želim razmišljati o tome dok ta opcija ne postane stvarna. Samo mra nazvati i reći da se želi vratiti, ne može biti jednostavnije”.