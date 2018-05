ŠTO SE DOGAĐA? MODRIĆ U TEŠKOJ SVAĐI S PREDSJEDNIKOM REALA, POZNAT JE I RAZLOG!

Hrvatski reprezentativac i kapetan Vatrenih, Luka Modrić, uživa status božanstva u Real Madridu. Ili se možda varamo? Ponajbolji veznjak svijeta je, prema napisima Diario Gola, španjolskog medija sklonog senzaciji, nezadovoljan tretmanom predsjednika Florentina Pereza. O čemu se radi?

Već se neko vrijeme vrti priča o dolasku brazilca Neymara u Real Madrid. Jasno, smrtni bi bio grijeh da je Neymar prešao lani izravno iz Barce u Real, pa je očito išao zaobilaznim putem preko PSG-a. No, u PSG-u navodno nije baš najsretniji, klub je rano ispao iz Lige prvaka, a prvenstvo i nije neki izazov za nogometaša Neymarova kalibra pa bi se pobajbolji igrač svijeta volio naći u redovima moćnog Reala i to već ovoga ljeta

Bivši urednik El Munda i Marce tvrdi kako je taj transfer vrlo blizu realizacije i kako bi se sve moglo obaviti već uoči Svjetskog prvenstva. No, kraljevski klub će taj transfer platiti rekordnim iznosom. Naime, PSG traži 260 milijuna eura, rekordnih naravno. Prema napisima španjolskih medija tom bi transferu mogao pomoći i Adidas, koji bi uskoro trebao sklopiti ogroman sponzorski ugovor s Real Madridom.

Gdje je u toj priči Modrić i zašto je prema napisima Diario Gola ljut? Pa ovako, pišu kako je Modrić srdit jer bi se inzistiralo da Neymar nosi ‘desetku’ koju trenutno nosi Lika Modrić. Modrić je u potpunosi opravdao nošenje tog kultnog broja, štoviše jedna je od najboljih ‘desetki’ Reala, a to je velika stvar. Međutim, Diario Gol piše kako Modrić neće tako lako prepustiti broj Neymaru, to jest, da je zbog toga došlo do velike svađe s Perezom.

“Nisu svi igrači sretni zbog dolaska Neymara, ima i onih kojima to neće najbolje sjesti. Među njima je i Modrić. Ne zbog toga što će ovaj imati veću plaću, ne ni zbog toga što ima loš odnos s njim, već zbog toga što bi uzeo njegov dres s brojem deset”, piše to u članku spomenutog španjolskog medija.