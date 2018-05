SOUDANI ODLAZI IZ DINAMA! Modrima postavljen ultimatum, a ovakvu će ponudu teško odbiti!

Premda već godinama, svakog prijelaznog roka, odlazi iz Dinama, El Arbi Soudani ovoga ljeta bi doista mogao napustiti Maksimir. Zahvalni Alžirac napunio je 30 godina i cijeli svoj zenit karijere posvetio je Dinamu te je postao ikona kluba, ali sada se valjda želi okušati u novim izazovima i osigurati egzistenciju.

U igri za Soudanija je nekoliko klubova. Nottingham Forest spominje se već neko vrijeme, a Dinamo je navodno odbio milijun i pol eura koliko su nedavno ponudili Englezi i tražili su barem tri milijuna eura.

Međutim, prema napisima alžirskih medija, Soudani bi trebao već u narednim danima potpisati za Al-Ahli. Navodno je Al-Ahli već ranije prišao Dinamu, ali Soudani je htio nastaviti karijeru u Engleskoj. Međutim, Al-Ahli je postavio ultimatum od 24 sata i ako je vjerovati alžirskim medijima Dinamo i Soudani su je prihvatili. Navodno je ponuđen zadovoljavaući iznos, znači tri ili više milijuna eura.

Podsjetimo, Soudani je u Dinamo došao u 2013. godine za 900.000 eura, a u 196 nastupa zabio je 86 golova i namjestio još 54.

Hilal Soudani will sign with Saudi Arabian club Al Ahli on Saturday after Algeria have played.

— DZ Football (@DZFootball_en) 30. svibnja 2018.