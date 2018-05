ŠOK NA TRIBINI! Hrvatski navijači krenuli prema srpskom predsjedniku Vučiću: ‘Bili su trostruko brojniji’!

Čelni čovjek Srbije, Aleksandar Vučić, u velikom je razgovoru za Kurir govorio o aktualnostima, a dobar dio intervjua posvetio je i Hrvatskoj. Govorio je o svom odnosu s političarima, kao i s državom, a onda je otkrio i jednu vrlo zanimljivu anegdotu s jedne utakmice prije nekoliko dana gdje je na tribini susreo hrvatske navijače.

Priča zvuči dosta neobično, da ne kažemo da smo malo i skeptični, ali evo kako je Vučić opisao nedavni događaj s uzvratne utakmice polufinala Lige prvaka između Rome i Liverpoola.

“Istina je što se priča, volim katkada pobjeći svom osiguranju. Nemam problema s tim što to može biti opasno. Evo, na jednoj utakmici u inozemstvu do mene su došli momci iz Zagreba i Splita. Prvo su mi htjeli nešto dobaciti, a onda su me upitali: ‘Je li tvoj tjelohranitelj naoružan’? Ja sam im tada poručio da nemam tjelohranitelja, da je to moj sin”, veli Vučić pa opisuje sljedeći trenutak…

“To je bilo prije nekoliko dana, na utakmici Roma – Liverpool. Sin me zamolio da odemo na taj susret i otišli smo. Nakon što sam im rekao da je to moj sin, dodao sam da nemamo oružje kod sebe, da ne moraju brinuti. Tada su mi rekli: ‘Svaka čast, hrabriji si nego svi drugi ovdje’. To nisu bili neki klinci, nego navijači iz Zagreba i Splita. Nema veze što su bili trostruko brojniji, ništa im nije padalo na pamet iako sam vidio da su stigli s negativnim predrasudama”, zaključio je svoju anegdotu Vučić.