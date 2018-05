SLOVENAC PRIZNAO POGREŠKE! Skomina se nakon sudačkog debakla potpuno slomio

Nakon uzvratne utakmice polufinala Lige prvaka između Rome i Liverpoola najviše se priča o slovenskom sucu Damiru Skomini i njegovim pomoćnicima. Riječ je o jednom od najuglednihih sudaca u Europi koji je čak dobio pozivnicu za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali činjenica je, čovjek je napravio par kardinalnih pogrešaka na utakmici Rome i Liverpoola.

Propustio je Skomina dosuditi čak dva penala i dva crvena kartona. Prvi kada je Džeku srušio vratar Liverpoola u kaznenom prostou, a drugi kada je Alexander-Arnold blokirao šut igrač Rome rukom u svom kaznenom prostoru. U oba slučaja mogao je dosuditi penal i čak podijeliti i crvene ili žute kartone, ali u prvom slučaju sudio je zaleđe, a u drugom korner.ž

Don’t care what anyone says this is a stonewall penalty. Roma absolutely robbed and should now be in the final by default. Liverpool get another lucky semi final win #ROMLIV pic.twitter.com/18klEtYLg3

— Gully Burrows (@gullyburrows) 2. svibnja 2018.