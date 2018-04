Facebook: West Ham United (Official) Photo: Arfa Griffiths

SLAVEN BILIĆ O POVRATKU U HAJDUK: ‘Meni taj klub neopisivo mnogo znači’!

"Izbornik na psihološkom planu može taj ambijent poboljšati desetak posto. Ćiro? U redu, on je mag, ali je ipak za nas, u moje igračko vrijeme, mislim na Euro 1996. i Mundijal u Francuskoj 1998., bitnija bila komponenta našeg prijateljstva"

„Hajduk? Ma povratak ne dolazi u obzir, premda Hajduk meni neopisivo mnogo znači. Mene je Hajduk lansirao kao trenera, iako se tijekom igranja nogometa nisam vidio u toj ulozi. Međutim, dogodilo se, zamijenio sam Nenada Gračana, zagrijao se i po svemu poslije igračke ostvario i dobru trenersku karijeru”, rekao je između ostalog Slaven Bilić, bivši trener Hajduka, nape reprezentacije, Lokomotiva, Besiktasa i West hama, gostujući u popularnoj emisiji „Istinom do gola”.

Naravno, govorilo se i o današnjoj hrvatskoj reprezentaciji. Bilić je pričao:

„Izbornicima je ključno zadržati dobro ozračje u svojoj momčadi. Jedno su kvalifikacijske utakmice kad se okupljanje svodi na pet-šest dana, sasvim drugo su pripreme i nastup na velikim natjecanjima. Izbornik na psihološkom planu može taj ambijent poboljšati desetak posto. Ćiro? U redu, on je mag, ali je ipak za nas, u moje igračko vrijeme, mislim na Euro 1996. i Mundijal u Francuskoj 1998., bitnija bila komponenta našeg prijateljstva. Ta komponenta prijateljstva, sljubljenosti, zajedništva kod igrača i uopće stožera jako je bitna. S obzirom na to da je ova naša reprezentacija dugo zajedno, mislim na većinu igrača, držim da Hrvatska, prirodno uz kvalitetu igrača, može puno dobrog uraditi na Svjetskom prvenstvu”.

Novinara su silno zanimali detalji četvrtfinalne utakmice EP protiv Turske prije deset godina u Austriji i onog nesretnog ispadanja nakon jedanaesteraca…

„Često sam razmišljao pa i raspravljao o toj utakmicu u društvu svojih suradnika. Je, bilo je nesreće, ali je bilo i naših, mogu kazati mojih, krivih procjena. Radilo se o tome da sam u dvoboj protiv Turske ušao sa spoznajom da smo favoriti, svjestan kako imamo bolju momčad, kako igramo dobro, jer u grupi smo realizirali tri pobjede, i to protiv domaćina Austrije, zatim Njemačke i Poljske. Onda mi se činilo kao logično da moramo igrati oprezno, jer ćemo prije ili kasnije postići gol i otići u polufinale. To je bilo pogrešno, trebali smo igrati hrabrije, beskompromisno, čak rizičnije, tražiti put do pobjede. Slična je situacija bila i 2016. protiv Portugala”.