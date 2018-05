SLAVEN BILIĆ NAPOKON PRONAŠAO KLUB! Naslijedit će Hrvata: ‘Sve je dogovoreno’!

Bivši izbornik Hrvatske, bez posla je još od studenog prošle godine kada je dobio otkaz u West Hamu. Dugo su ponude stizale, Bilić je odbijao ili su dogovori propadali, ali sada se konačno bliži novi angažman. Naime, prema pisajima njemačkih medija, Bilić bi trebao preuzeti Eintracht iz Frankfurta.

“Normalno je da nećemo komentirati takva nagađanja”, rekli su iz kluba, ali navijači tvrde kako imaju saznajna da je s Bilićem sve dogovoreno. Da stvar ne ostane samo na riječima navijača i ugledni Bild je potvrdio kako je Bilić glavni favorit za nasljednika Nike Kovača. Nijemci navode kako bi Bilić trebao potpisati na dvije ili tri godine i kako bi momčad trebao preuzeti nakon finala Kupa.

Bilića su s Eintrachtom počeli povezivati još otkada je Kovač odabran za novog trenera Bayerna, a preuzme li ju, dobit će vrlo dobro posloženu momčad koja drži čvrsto sredinu tablice i do prije nekoliko kola je konkurirala za mjesto u Ligi prvaka.

Slaven Bilic will be appointed as new Eintracht Frankfurt manager after they failed to reach an agreement with Klopp’s former assistant Buvac.

— Mootaz Chehade (@MHChehade) 16. svibnja 2018.