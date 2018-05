SKANDAL TRESE ARGENTINSKU REPREZENTACIJU! Romerova žena: ‘Lažu, Sergio je dobro i može na Svjetsko’

U srijedu je argentinska reprezentacija objavila kako na Svjetskom prvenstvu neće igrati prvi vratar Sergio Romero jer je povrijedio desno koljeno. No, sada ispada kako su to sve izmišljotine, naravno ako je vjerovati Romerovoj supruzi Eliani Guerico.

Eliana je oštro odbacila navode iz Saveza rekavši kako su to sve laži jer netko ne želi da Romero putuje na Svjetsko prvenstvo.

“Sergio nije ništa slomio, jedino je došlo do manjeg oštećenja hrskavice. Liječnici su mu rekli da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo, a oporavak od ozljede bi trebao trajati dva do tri tjedna maksimalno, ali uz njegov karakter i predanost, vjerujem kako će biti spreman i prije”, rekla je supruga nogometaša.

No, nije stala samo na tome. “Postoji više ljudi koji ga ne žele u dresu reprezentacije. Rekli su da je slomio nešto u koljenu samo kako bi opravdali to što ga neće biti u Rusiji. Umorna sam od laži. Ne znam jesu li ti ljudi nesposobni, neinformirani, kukavice ili to rade iz osobnog interesa, što je najgori mogući razlog”, rekla je Eliana.