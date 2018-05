ŠEF REALA ODLUČIO PRODATI MODRIĆA! Otkriven je i razlog, a neće vam se svidjeti!

Real Madrid u subotu igra finale Lige prvaka i to treće uzastopno! Madridska momčad ima dva trofeja prvaka Europe za redom, tako da će ovo biti povijesni okršaj s Liverpoolom za prestižni rekord.

Ipak, Real je u prvenstvu u potpunosti podbacio i završio na trećem mjestu iza vodeće Barcelone i drugoplasiranog Atletico Madrida. Stoga, čelnici kraljevskog kluba već uvelike razmišljaju o pojačanjima za sljedeću sezonu. Prema onome što pišu španjolski mediji, Real će odustati od ‘pavonesa’ i okrenuti se ‘zidanesima’. Perez je proteklih godina gomilao momčad s mladim i perspektivnim domaćim igračima (pavones), a izostala su bombastična pojačanja s velikim imenima (zidanes). Koncept se nije pokazao uspješnim jer se tek Marco Asensio i možda Vazquez afirmirao, ostatak ovećeg društva jednostavno nije zadovoljio i predsjednik Perez će vjerojatno krenuti po Neymara ili neko drugo veliko ime.

Na listi za odstrijel, pišu Španjolci, našali su se Dani Ceballos, Marcos Llorente, Jesus Vallejo i Achraf Hakimi, što zapravo i ne čudi, ali kao dio rekonstrukcije spominje se odlazak Luke Modrića.

Zvuči nestvarno, a s obzirom na to da vijest donosi senzacijama sklon Diario Gol, mora se uzeti s rezervom. Međutim, nešto u toj cijeloj priči ima smisla. Real je i ranije u povijesti imao tendenciju riješiti se igrača taman prije nego što zagaze u godine kada im drastično pada forma i cijena. Modrić će uskoro napuniti 33 godine i na vrhuncu je forme, što znači da bi se Realu najviše isplatilo prodati ga sada, iako je igra kraljevskog kluba trenutno nezamisliva bez njega.

“Modrić će uskoro napuniti 33 godine. Iako je ove sezone imao niz impresivnih nastupa, jasno je da mu je potrebno mnogo više odmora nego prije. Na stolu ima nekoliko ponuda i on će ih razmatrati ovog ljeta, a u Madridu na njegov odlazak ne gledaju kao prije. Čelnici smatraju da su njegove najbolje partije iza njega, a ovo je možda i posljednji trenutak u kojem bi na njemu mogli prilično dobro zaraditi”, stoji u tekstu španjolskog medija.

Da je stvar ozbiljna i možda nije tek u sferi obične spekulacije, u kontekstu Reala spominje se Miralem Pjanić, veznjak Juventusa, a on je papreno skup, vrijedi negdje oko 65 milijuna eura i to mu je početna cijena na koju će Juve teško pristati. Nadalje, Real bi još mogao krenuti po, kao što smo rekli, Neymara, ali spominju se i Harry Kane, Mo Salah, Eden Hazard. Rekonstruckije će biti, to nije sporno, a pitanje je hoće li Modrić zaista postati žrtva takvog plana.