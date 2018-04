(VIDEO) Salah i Firmino razmontirali Romu u sastavne dijelove

Kakav je to vatromet bio. Spektakularan. Nogometaši Liverpoola načinili su veliki korak prema plasmanu u finale Lige prvaka nakon što su u prvom polufinalnom susretu na svom Anfieldu pobijedili Romu sa 5-2.

Liverpool je odigrao fantastičnih 70 minuta stigavši do prednosti 5-0, no Roma je u završnici zabila dva gola i tako ostavila kakvu takvu nadu za uzvrat koji je 2. svibnja u Rimu.

Junak utakmice bio je egipatski napadač Mohamed Salah koji je zabio dva gola (36, 45+1), a namjestio još dva. Sjajnu predstavu pružio je i Brazilac Firminho, koji je također zabio dva pogotka (62, 69) i upisao dvije asistencije, a među strijelce se upisao i Senegalac Sadio Mane (56). U završnici utakmice Roma je ublažila poraz golovima Edina Džeke (83) i Diega Perottija (85-11m).

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren odigrao je cijeli susret za ‘Redse’, a u 74. minuti je zaradio žuti karton. Hrvatski branič je u 39. minuti bio blizu pogotka, no njegov udarac glavom nakon ubačaja iz kornera je završio na prečki, ali je preko njega Roma zabila pogodak za 5-1.

Sjajni Egipćanin je ove sezone u 47 nastupa zabio 43 gola, pri čemu 10 u 11 nastupa u Ligi prvaka. Fascinantan je i podatak kako je napadač engleskog sastava zabio i petu uzastopnu utakmicu u Ligi prvaka. Jedini igrač u povijesti Liverpoola kojem je to pošlo za rukom dosad je bio Steven Gerrard.

Roma je bolje ušla u utakmicu. Gosti su na otvaranju susreta bili ambicioznija i konkretnija momčad i u 18. minuti bili su korak do vodstva. Nakon kornera i odbijanca Kolarov je opalio sa 25 metara i uzdrmao vratnicu. Nakon 20 minuta traženja, Liverpool je pronašao pravi ritam i do konca prvog dijela na travnjaku je postojala samo jedna momčad.

U 28. minuti domaćin je imao prvi veliku priliku. Mane je sam izašao ispred Alissona, ali je prebacio vrata. Minutu kasnije senegalski napadač je jednako loše pucao na povratnu loptu. U 36. minuti Liverpool je zasluženo poveo, a pogodak je postigao Salah. Sjajni Egipćanin je na Firminhovo dodavanje lijevom nogom pogodio suprotne rašlje. U 39. minuti umalo je bilo 2-0 nakon što je Dejan Lovren nakon ubačaja iz kornera pogodio okvir gola. U posljednjim trenucima prvog dijela Firminho i Salah su ponovo izigrali gostujuću obranu. Firminho je sjajno uposlio Salaha koji je izašao pred Alissona i majstorski ga prebacio.

U nastavku je Roma krenula nešto agresivnije, svjesna kako mora zabiti pogodak. Talijani su preuzeli kontrolu lopte, ali i ostavili mnogo prostora za kontre domaćeg sastava. Što se i dogodilo u 56. minuti. Nakon izgubljene lopte Talijana, Salah je projurio po krilu i povratnom loptom uposlio Manea kojem nije bilo teško svladati brazilskog vratara. U 61. minuti je uslijedio novi udar Liverpoola i to gotovo na identičan način. Salah je ostao sam na desnoj strani, gurnuvši loptu prema Firminhu koji je zabio za 4-0. Potop Rome nastavio se u 69. minuti kada je Firminho nakon ubačaja iz kornera zabio glavom za 5-0.

U posljednjih 10 minuta Džeko i Perotti su ipak vratili nadu ‘Vučici’. Nainggolan je u 81. minuti uputio dugačku loptu koju je krivo procijenio Lovren što je iskoristio Džeko i sjajnim udarcem svladao Kariusa. Pet minuta kasnije njemačku sudac Brych je dosudio kazneni udarac za goste nakon što je Millner igrao rukom. Udarac je sigurno izveo Perotti smanjivši na 5-2.

Liverpoolu je ovo deseto polufinale u elitnom natjecanju ‘Starog kontinenta’, a do sada su sedam puta stigli do finala i pet se puta uspeli na europski tron. Posljednji put 2005. godine. Roma je tek drugi put u svojoj povijesti u polufinalu Kupa/Lige prvaka. Prvi put je prošla, ali je potom u finalu 1984. izgubila upravo od Liverpoola i to na svom Olimpicu.

U drugom polufinalnom susretu sastaju se Bayern i Real Madrid. Prva utakmica je u srijedu u Munchenu, a uzvrat je 1. svibnja u Madridu. Finale je 26. svibnja na Olimpijskom stadionu u Kijevu.

LIVERPOOL – ROMA 5-2

LIVERPOOL. Stadion Anfield; Sudac: Felix Brych (Njemačka);

Strijelci: 1-0 Salah (36), 2-0 Salah (45+1), 3-0 Mane (56), 4-0 Firminho (62), 5-0 Firminho (69), 5-1 Džeko (81), 5-2 Perotti (85-1m)

Žuri kartoni: Alexander-Arnold, Lovren / Jesus, Fazio

Crveni kartoni: –

LIVERPOOL: Karius – Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson – Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain (od 17. Wijnaldum) – Salah (od 75. Ings), Firmino (od 90+2Klavan), Mane

ROMA: Alisson – Manolas, Fazio, Juan Jesus (od 67. Perotti) – Florenzi, De Rossi (od 66. Gonalons), Strootman, Kolarov – Nainggolan, Cengiz Under (od 46. Schick) – Džeko