RUŽNA GESTA BAYERNOVIH IGRAČA PREMA KOVAČU! Bavarci na udaru zbog ovog poteza prema budućem treneru

Minhenski Bayern ostao je bez duple krune u domaćem nogometu. Prvenstvo su uzeli odavno, ali Kup im je oteo budući trener Niko Kovač sa svojim sadašnjim klubom Eintrachtom. Slavio je frankfurtski klub s čak 3:1, golovima Rebića i jednim Gaćinovića i to su napravili usprkos svim podcjenjivanjima i favorizoranjima Bayerna.

Kovač i igrači vrlo su emotivno proslavili prvi trofej nakon 30 godina, a Kovač se baš rastužio jer napušta Frankfurt na kraju sezone. Ipak, nešto se zanimljivo dogodilo prilikom proslave naslova Kupa. Naime, uobičajeno je da protivnik ostane na terenu i čestita i zaplješće slavodobitnku, ali Bavarci to nisu napravili.

Igrači Bayerna i stručni stožer pokupio se sa stadiona u Berlinu čim je utakmica završila. Nisu ukazali čast niti boljem protivniku koji ih je nadigrao i uzeo trofej, ali što je gore, nisu čestitali ni Kovaču, svom budućem treneru koji ih preuzima 1. srpnja.

“Oh, iskreno moram priznati da u tom trenutku ni ja, a ni igrači nismo razmišljali o tome. U pravu ste i želim se iskupiti i ovom im prilikom čestitati na pobjedi”, rekao je trener Bayerna, Jupp Heynckes, prenosi Kicker ”. Samo su Manuel Neuer i rezervni vratar Tom Starke ostali na terenu i pljeskali Eintrachtu i Kovaču kada su dizali trofej.

