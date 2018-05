RUDNIK MILIJARDI KUNA! Koliko će na Vatrenima zaraditi Hrvatska, koliko Šuker i hoće li rasti BDP?!

Svega nešto više od mjesec dana dijeli nas od početka najvažnijeg sportskog događaja ove godine i najprestižnijeg nogometnog natjecanja pri FIFA-i, Svjetskog prvenstva. Turnir se održava u Rusiji i bit će prema mnogočemu spektakularan i važan, ali u jednoj stavci odudarat će od svih dosadašnjih Mundijala, a to su financije.

Naime, Međunarodna nogometna federacija (FIFA) povećala je nagradni fond za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine na 400 milijuna dolara što je porast od ćak 12 posto u odnosu na SP 2014. u Brazilu, a to pak znači kako će se prvak osladiti s 38 milijuna dolara što je tri milijuna više u odnosu na posljednje svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

Utješne nagrade za drugoplasirane i trećeplasirane momčadi također su vrlo izdašne. Svjetskom doprvaku bit će dodijeljeno 28 milijuna dolara, a brončanima će FIFA dati 24 milijuna dolara. Pazite sada, za drvenu medalju, to jest, četvrto mjesto FIFA daje čak 22 milijuna dolara, dok za plasman u četvrtfinale daju 16, a za ispadanje iz osmine 12 milijuna dolara.

Reprezentacije koje ispadnu u natjecanju po skupinama zaradit će osam milijuna dolara. Isto tako FIFA će svakom sudioniku Mudnijala nadoknaditi troškove za pripreme u iznosu od od 1.5 milijuna dolara.

Usporedimo to s proteklim Mundijalom. FIFA je u Brazilu reprezentacijama podijelila 358 milijuna dolara pri čemu je svjetski prvak Njemačka dobio 35 milijuna dolara, Argentina kao finalist 25, dok su Nizozemska za treće i Brazil za četvrto mjesto dobili 22 i 20 milijuna dolara.

Reprezentacije koje zaustavljene u skupinama zaradile su osam milijuna, poraženi u osmini finala devet, a četvrtfinalisti 14 milijuna dolara.

Koliko dobiva HNS, a koliko momčad?

Već se iz spomenutih podataka može iščitati koliko će HNS zaraditi od nadolazećeg Mundijala, to jest koliko je već do sada zaradio. FIFA je Hrvatsku već nagradila s osam milijuna dolara zbog plasmana na natjecanje, a dobit će i dodatnih 1.5 milijuna dolara za nadoknadu troškova priprema.

Dakle, to je minimum koji će Šuker i društvo inkasirati, ali već samim plasmanom u nokaut fazu, cifre, kao što smo već rekli, postaju znatno izdašnije.

Što se tiče reprezentativaca, dogovor između HNS-a i igrača i stručnog stožera jest da se zarada dijeli 60-40 u korist Saveza. Dakle, ako ostanemo pri minimalnom iznosu (60 milijuna kuna ili 8 mil. eura) otprilike 24 milijuna kuna igrači i stožer podijelit će među sobom. No, tu također postoji podjela, od tih 24 milijuna kuna samo četiri milijuna idu izborniku i stožeru, a ostalo reprezentativcima.

Također, mogla bi nastati podjela među reprezentativcima, ali to ovisi o njima i vjerojatno o zaslugama jer nisu svi odigrali jednak broj minuti niti su svi ključni igrači kao što je Modrić, Rakitić ili Perišić.

Dio premija možda bi mogao dobiti i Ante Čačić, bivši izbornik koji je momčad vodio sve do posljednjeg kola kvalifikacija.

Valja dalje reći kako se zarada i to izdašna zarada u HNS-u očekuje od sponzora, TV prava, prodaje dresova i ostalih rekvizita i mogućih novih sponzora.

A što je s FIFA-om?

Jedno od najmisterioznijih pitanja jest koliko od cijelog tog cirkusa sa Svjetskim prvenstvom zaradi FIFA? Krovna svjetska nogometna organizacija inače više od 80 posto svojih prihoda ostvaruje baš Svjetskim prvenstvima.

O kolikim je svotama riječ možda najbolje govori najsvježiji podatak, onaj iz 2014. godine kada se Mundijal održavao u Brazilu. Tada je FIFA investirala 2.7 milijarde dolara, a inkasirala je čak 4.8 miljarde dolara.

Prema nekim prognozama prihod koji bi FIFA ove godine trebala inkasirati od Mundijala u Rusiji blizak je cifri od 5.5 milijarde dolara. Nekima će biti čudno što FIFA i dalje prijavljuje ovakvu dobit s obzirom na sve silne afere koje je bivši šef Sepp Blatter zakuhao i nakon što su neki ogromni sponzori već odustali od financiranja.

No, valja reći kako je u FIFA-u nedavno ušao i kineski kapital. Kinezi posljednjih godina rapidno prodiru u europski i svjetski nogomet. Investiraju u velike europske klubove, a na novu su razinu otišli upumpavajući dolare u FIFA-u. Je li to neki plan za preuzimanje vladavine nogometom, to ostavljamo za neki drugi put, ali činjenjica jest da su sve prisutni u svijetu nogometa i malo pomalo svojim dolarima zadužuju i instituciju kao što je FIFA. Što to znači?

U najbenignijem slučaju Kinezi očekuju domaćinstvo gdje bi po prvi put u povijesti njihova reprezentacija zaigrala na Mundijalu. Da, do sada se niti jednom nisu kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, a kao domaćin preskočili bi kvalifikacije i izravno sudjelovali. Nećemo sada ulaziti u prirodu ponašanja Kineza, ali valja reći da su poprilično fanatični po pitanju svojih reprezentacija i kako bi Mundijal u Kini vjerojatno donio najveću zaradu FIFA-i, ali također i Kini. Primjerice, Rusi su predvidjeli da će im BDP nakon Mundijala biti osiguran u sljedećih pet godina i kako će inkasirati više od 30 milijardi dolara. E sada si zamislite što bi to značilo za Kinu koja je financijski stabilna država i znatno mnogoljudnija od Rusije. Samo nebo je granica očito.

Koliko bi mogla zaraditi Hrvatska?

Premda se Mundijal održava u Rusiji, zaradu od Svjetskog prvenstva može očekivati i Hrvatska. Ne, FIFA im neće dati ništa, ali treba se prisjetiti kako je Hrvatima nogomet ipak najvažniji sport i kako u vrijeme Svjetskog prvenstva populacija, pogotovo onaj muški dio, troši puno više, kako na dresove, tako i na pivo, hranu, a ugostiteljima je to najvažnije razdoblje za poslovanje i čak je postala praksa produljivati radno vrijeme kako bi navijači i gosti ostali što duže i time više potrošili.

Prema nekim podacima iz 2014. godine BDP bi Hrvatskoj u vrijeme Svjetskog prvenstva mogao čak porasti i za jedan posto. Također, postoji i mastercardova studija koja je pokazala kako je na Euru 2008. godine u Austriji i Švicarskoj svaka odigrana utakmica Vatrenih donijela Hrvatskoj 42 milijuna eura. Tada je Hrvatska igrala četiri utakmice, a hrvatsko je gospodarstvo zaradilo milijardu i 216 milijuna kuna.

U deset godina cifre su dakako narasle, Hrvatska bi sada na Mundijalu u Rusiji po utakmici Vatrenih mogla zaraditi oko 50 milijuna eura, što znači da već imaju više od milijardu i 120 milijuna kuna.

Kako god se okrene, hrvatska nogometna reprezentacija je rudnik zlata za sve i osladit će se svi. Od HNS-a, igrača, stožera, možda čak i Čačića, pa do vladajuće stranke koja će se kasnije hvaliti porastom BDP-a, ma kakav on bio.