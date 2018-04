Rijeka šokirala svoje navijače u Zagrebu, Rudeš joj uzeo mjeru!

Autor: AKK. HINA

Nogometaši Rudeša priredili su iznenađenje pobijedivši u susretu 29. kola Prve HNL Rijeku sa 4-2 čime su pobjegli sa začelja ljestvice...

Nogometaši Rudeša priredili su iznenađenje pobijedivši u susretu 29. kola Prve HNL Rijeku sa 4-2 čime su pobjegli sa začelja ljestvice. U drugom susretu dana Osijek je slavio protiv Istru 1961 sa 2-0.

Rudeš i Rijeka odigrali su zanimljivu utakmicu sa šest golova, dva crvena kartona i jednim kaznenim udarcem. Domaćin je nakon svega pet minuta vodio 2-0, Rijeka je dva puta smanjivala na pogodak zaostatka, ali je Rudeš zabio i četvrti pogodak osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas. Rudeš je ovom pobjedom pobjegao sa začelja ljestvice, a ‘fenjer’ je prepustio Cibaliji.

Rudeš je poveo u 2. minuti golom Borevkovića, a u petoj minuti je na 2-0 povisio Kamenar. Rijeka je smanjila u 33. minuti preko Hebera kojem je to bio 16 pogodak ove sezone u prvenstvu. U 49. minuti je Budimir zabio za 3-1, a nadu aktualnom prvaku vratio je Pavičić u 61. minuti. No, samo pet minuta kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon što je isključen Župarić koji je pritom skrivio kazneni udarac. Jedanaesterac je sigurno realizirao Budimir za 4-2 postigavši svoj 13. ligaški pogodak. Do kraja utakmice i Rudeš je ostao s igračem manje nakon što je u 87. minuti ‘pocrvenio’ Pavić.

U drugom susretu Osijek je pobijedio Istru 1961 upisavši tek drugu pobjedu u zadnjih sedam kola. Osijek je poveo u 67. minuti golom Hajradinovića kojem je to bio osmi pogodak ove sezone. Veznjak domaćina je u punom naletu lijevom nogom vrlo atraktivno pogodio sam gornji lijevi kut za 1-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika riješio je Gabriel Boban u 88. minuti.

Na ljestvici vodi Dinamo sa 63 boda, Hajduk je drugi sa 55 bodova, a Rijeka je na trećem mjestu ostala na 54 boda. Osijek je četvrti sa 49 bodova. Rudeš je sada osmi sa 26 bodova, dok Istra 1961 i Cibalija imaju po 24 boda.

REZULTATI:

Osijek – Istra 1961 2-0

Rudeš – Rijeka 4-2

U subotu, 14. travnja:

Cibalia – Dinamo (17.00)

Inter – Hajduk (19.00)

U nedjelju, 15. travnja:

Lokomotiva – Slaven Belupo (17.00)

TABLICA:

1. Dinamo 28 19 6 3 58-24 63

2. Hajduk 28 16 7 5 54-29 55

3. Rijeka 29 17 3 9 65-28 54

4. Osijek 29 12 13 4 47-31 49

5. Inter 28 9 8 11 31-45 35

6. Slaven Belupo 28 8 7 13 22-31 31

7. Lokomotiva 28 7 8 13 31-42 29

8. Rudeš 29 5 8 15 30-55 26

9. Istra 1961 29 6 6 17 23-47 24

10.Cibalia 28 6 6 16 30-57 24