Remi Napolija doveo Juventus nadomak novom naslovu prvaka

Opet je Napoli neugodno iznenadio. U 36. kolu talijanske Serie A u nedjelju je Napoli kod kuće protiv Torina odigrao 2-2 i dva kola prije kraja zaostaje šest bodova za vodećim Juventusom, koji je pred osvajanjem sedmog uzastopnog naslova prvaka.

Juventus, koji je dan ranije pobijedio Bolognu sa 3-1, ima za 16 pogodaka bolju gol-razliku od Napolija. Marko Rog i Hrvoje Milić ostali su na klupi za pričuve Napolija.

Badeljeva Fiorentina je u gostima kod Genoe u utakmici punoj preokreta i sa dva crvena kartoma slavila sa 3-2, a Milan Badelj je igrao do 63. minute.

Fiorentina je vodila 1-0 nakon prvog poluvremena, a onda su u nastavku u razmaku od četiri minute Giuseppe Rossi (64) i Gianluca Lapadula (68) donijeli preokret i vodstvo domaćinu. No, u 71. minuti Genoa ostaje sa igračem manje jer je isključen Goran Pandev, a Fiorentina je to brzo naplatila i golovima Eysserica (77) i Daboa (80) je došla do pobjede. Na kraju je Genoa ostala sa devet igrača, jer je u 83. minuti crveni karton dobio i Ervin Zukanović.

U prvom nedjeljnom dvoboju 36. kola Inter je sa 4-0 (3-0) slavio na gostovanju kod Udinesea, te je sa 69 bodova ostao u igri za mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Interu na ruku ide i remi Lazija protiv Atalante (1-1). Udinese je, pak, doživio 12. poraz u posljednjih 13 prvenstvenih dvoboja, čime je momčadi pod vodstvom nedavno pridošlog hrvatskog trenera Igora Tudora još više otežala svoj položaj u borbi za opstanak.

Inter je već u prvom poluvremenu razriješio dvojbu oko konačnog ishoda, a u dva od tri pogotka milanske momčadi u ulozi asistenta našao se hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović. Prvo je u 13. minuti izveo udarac iz kuta, a na prvoj vratnici je Ranocchia nadvisio sve igrače Udinesea i poslao loptu u suprotni kut.

U 44. minuti na 2-0 povisio je Rafinha, a dvije minute poslije Brozović je dugim dodavanjem izbacio kapetana Intera Maura Icardija koji je u nastavku akcije poslao loptu u mrežu. U 71. minuti Perišić je pucao, lopta se od bloka odbila do Borje Valera, a ovaj je sa šest metara pogodio mrežu pokraj nemoćnog vratara Bizzarrija. Ivan Perišić je, osim ove situacije, dobru igru mogao okruniti pogotkom već u petoj minuti, ali je njegov odličan udarac glavom sa gol-crte izbio Danilo.

Perišić i Brozović su odigrali cijelu utakmicu za Inter, baš kao i Andrija Balić na suprotnoj strani, a Igor Tudor je Stipi Perici dao priliku u posljednjih 11 minuta.

Večeras se još sastaju Sassuolo – Sampdoria, te Cagliari – Roma.

REZULTATI:

Udinese 0

Inter 4 Ranocchia (12), Rafinha (43), Icardi (45+1), Borja Valero (71)

– – –

Lazio 1 F. Caicedo (24)

Atalanta 1 Barrow (2)

– – –

SPAL 2 Paloschi (25), Antenucci (83-pen)

Benevento 0

– – –

Chievo 2 Birsa (12), Stepinski (82)

Crotone 1 Tumminello (90+4)

– – –

Genoa 2 Rossi (64), Lapadula (68)

Fiorentina 3 Benassi (43), Eysseric (77), Dabo (80)

– – –

Napoli 2 Mertens (25), Hamšik (71)

Torino 2 Baselli (55), De Silvestri (83)

Poredak:

1 Juventus 36 29 4 3 84 23 91

2 Napoli 36 26 7 3 73 28 85

3 Lazio 36 21 8 7 85 44 71

4 Roma 35 21 7 7 59 28 70

…………………………………….

5 Inter 36 19 12 5 62 26 69

…………………………………….

6 Milan 36 17 9 10 50 40 60

…………………………………….

7 Atalanta 36 16 11 9 56 37 59

…………………………………….

8 Fiorentina 36 16 9 11 53 40 57

9 Sampdoria 35 16 6 13 55 54 54

10 Torino 36 11 15 10 50 44 48

11 Genoa 36 11 8 17 32 40 41

12 Bologna 36 11 6 19 39 49 39

13 Sassuolo 35 9 10 16 26 57 37

14 SPAL 36 7 14 15 35 56 35

15 Chievo 36 8 10 18 33 58 34

16 Crotone 36 9 7 20 37 62 34

17 Udinese 36 10 4 22 46 63 34

…………………………………….

18 Cagliari 35 9 6 20 31 60 33

19 Verona 36 7 4 25 29 75 25

20 Benevento 36 5 3 28 32 83 18