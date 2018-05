PLATINI OTKRIO STROGO ČUVANU TAJNU: ‘Namjestili smo finale SP-a 1998. godine’

Poslužili su se trikom

Michael Platini, bivši predsjednik UEFA-e suspendiran zbog korupcije, otkrio je da je Svjetsko prvenstvo 1998. godine namješteno kako bi finalisti bili Brazil i Francuska.

Prije 20 godina Francuzi su, tako, na domaćem terenu osvojili naslov svjetskih prvaka pobjedom 3:0 nad Brazilcima. Platini tvrdi da su se služili trikovima u ždrijebu kako bi osigurali utakmicu dviju nogometnih sila tek na samom kraju, odnosno u finalu.

“Kada smo radili kalendar, poslužili smo se trikovima. Samo smo mi (Francuska) i Brazil morali završiti prvi u skupini i jednostavno se nismo mogli sresti prije finala. To se na kraju i dogodilo”, rekao je Platini.

Prije tog Svjetskog Brazil je bio prva momčad svijeta i delegiran je izravno u skupinu A. Francuska je bila domaćin SP-a i na drugom mjestu FIFA-ine ljestvice te je svrstana u skupinu C, to je značilo da su na drugoj strani ždrijeba. Brazil je pobijedio u prve dvije utakmice, ali su izgubili treću protiv Norveške, a Francuska je pobijedila sva tri protivnika, ali i Hrvatsku na putu do finala 2:1. Brazil je Nizozemsku pobijedio na jedanaesterce.

Platini je tada bio dopredsjednik Organizacijskog obroba SP-a i tvrdi da je svima bio sad da Francuska igra finale s Brazilom te godine.

“Nismo se šest godina dosađivali s organizacijom SP-a da se ne bismo poslužili trikovima. Kada igrate kod kuće, želite uživati u nekim stvarima. Mislite da drugi domaćini nisu radili isto? Finale s Brazilom svima je bilo san”, prenose britanski mediji Platinijeve riječi.