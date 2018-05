OPET U IGRI OGROMAN NOVAC! Hoće li Mamić prihvatiti astronomske ponude Intera, Tottenhama i Chelseaja?

Čak dva velika transfera u Dinamu pala su u drugi plan zbog priče o odlasku najboljeg i najskupljeg igrača u klubu, Filipa Benkovića. Borna Sosa seli u Stuttgart, Ante Ćorić u Romu, obojica za po osam milijuna eura, ali najveći transfer sprema se Benkoviću.

Calciomercato je posljednjih dana pisao kako je Zdravko Mamić, savjetnik Dinama i optuženik za malverzacije u tom klubu, stigao u Milan kako bi pregovarao, posredovao ili savjetovao, što već, o transferu Benkovića u Inter i to u navodnom iznosu od 20 milijuna eura.

Tu su informaciju kasnije prenijeli i Sky Sport i Tuttomercato i brojni hrvatski mediji, a demantirao je nije nitko prema tome očito će transfera i biti. Prema posljednjim informacijama Calciomercata, Chelsea i Tottenham također su se uključili u licitaciju za Benkovića.

Dakako, cijena od 20 milijuna eura je vjerojatno početna cijena kada je u pitanju Mamić i njegove metode pregovora, koje su se u povijesti znale pokazati vrlo produktivnima jer je Dinamo svojevremeno prodao mladog i tada neafirmiranog Jozu Šimunovića za čak 7.5 milijuna eura, a kasnije i sjajnog Marka Pjacu za rekordnih 23 milijuna eura.

Plati li netko barem 20 milijuna eura za Benkovića, stoper će biti uvršten na treće mjesto najskupljih izlaznih transfera Dinama. Za više su prodani Modrić u Tottenham 2008. godine (21 milijun eura) i Pjaca 2016. godine za već spomenutih 23 milijuna eura. No, nekako nam se čini da bi Dinamo mogao ponovo imati rekordera, pogotovo ako će Mamić voditi glavnu riječ u pregovorima.

.@FabrizioRomano reports that both Tottenham & Chelsea are also interested in Dinamo Zagreb’s Filip Benkovic, along w/ the already mentioned Borussia Dortmund.

— CroSports (@CroSports_) 9. svibnja 2018.