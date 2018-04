OGLASIO SE KOS NAKON SMJENE! Sada već bivši šef Hajduka objasnio zašto je morao otići

Autor: HINA/B.H.

Nadzorni odbor (NO) Hajduk dogovorio je sporazumni raskid suradnje s predsjednikom uprave kluba Ivanom Kosom koji će nastaviti obnašati tu dužnost u prijelaznom razdoblju do imenovanja novog predsjednika Uprave, izvijestio je novinare predsjednik NO Hajduka Slaven Marasović nakon sjednice NO-a u nedjelju na večer.

Kos je, pak, rekao kako prihvaća odgovornost, ali i da on ili bilo tko od djelatnika Hajduka nije postupao nezakonito.

“NO je utvrdio kako predsjednik Uprave Ivan Kos nije prekršio zakon ali je drugačijim tretiranjem sudaca, noćnim izlascima ovlaštenih djelatnika Kluba sa sucima prekršio temeljne vrijednosti Kluba,” rekao je Marasović upoznajući novinare sa zaključcima sjednice NO.

Dodao je kako je pregledom svih dostupnih činjenica NO utvrdio kako sucima nikada nije davan novac niti se tražilo ikakvo pogodovanje.

Prema Marasovićevim riječima, u mandatu Ivana Kosa Hajduk je napredovao, financijski je stabilan, pokrenuti su projekti za unapređenje infrastrukture, provedena je reorganizacija Akademije te su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj.

Kos je novinarima izjavio kako prilikom dogovora o prekidu suradnje s njim on prihvatio privremeno obnašati dužnost predsjednika Uprave Hajduka do imenovanja njegova nasljednika kako klub “ne bi došao u poziciju destabilizacije i nekakvih sukoba kao što se pisalo.”

Neki su mediji i navijačka skupina Torcida proteklih dana kritizirali Kosa zbog njegova ugošćavanja nogometnih sudaca.

“Prihvaćam odgovornost, narušeno je povjerenje naših navijača, usprkos tomu moj stav je bio da službeni gosti Hajduka trebaju imati tretman koji nadilazi osobne stavove te sam odobrio ugošćavanje na razini hrane i pića. Nikad ničim Hajduk nije pokušao utjecati na suce. Nisam se bavio konkretnim načinom ugošćavanja ali sam svjestan da su pojedini elementi toga izlazili izvan okvira nužnog i prihvatljivog za našu javnost,” objasnio je Kos svoje postupke zbog kojih mu je zamjereno.

Kos je istaknuo kako prihvaća odgovornost rekavši kako priznaje da da je “trebao reagirati bolje.”

“Prihvaćam odgovornost i baš time što ne želim ugroziti moralne standarde Hajduka niti destabilizirati klub, spreman sam prihvatiti tranziciju do imenovanja novog predsjednika uprave Hajduka,” kazao je Kos.

Objašnjavajući nadalje svoje postupke, Kos je naglasio kako Uprava Hajduka, on osobno ili bilo koji djelatnik Hajduka “nije napravio nijedno kazneno djelo niti bilo kakav potez koji bi diskriminirao, uvrijedio ili napravio bilo što na štetu Hajduka.”

“Nismo trgovali sa sucima, kao što je pisano, nismo utjecali na suce, nismo imali nikakve dogovore sa sucima i nismo niti u jednom trenu napravili nikakvu nezakonitu radnju. To vam jamčim,” poručio je Kos novinarima. nakon odluke Nadzornog odbora Hajduka da s njim sporazumno raskine suradnju.

Po Kosovim tvrdnjama svaki bod Hajduka u njegovu mandatu je “čist kao suza.”

“Svaki Hajdukov bod je čisto osvojen i nikakvim utjecajem, bilo razgovorom ili ugošćavanjem nismo privilegirali niti stimulirali suce,” kazao je Kos.

On je također rekao kako je ponosan što je u protekle dvije godine, za vrijeme njegova mandat Hajduk “ostvario 60 milijuna kuna čist dobiti.” Također je kazao kako je za vrijem njegovog mandata u Hajduku investirano 15 milijuna kuna za infrastrukturu kluba.