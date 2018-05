ODABRAN JE SLOGAN VATRENIH ZA SVJETSKO PRVENSTVO! Evo pod kojom će krilaticom Hrvati loviti medalju!

Krovna svjetska nogometna organizacija, FIFA, okončala je anketu sa prijedlozima slogana pod kojima će reprezentacije nastupati na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. FIFA je prikupljala prijedloge od prosinca prošle godine do veljače, a onda se glasalo od 26. travnja do 14. svibnja za najbolji od tri ponuđena.

Sada su objavljeni svi pobjednički slogani za 32 reprezentacije koje će se natjecati u Rusiji od 14. lipnja do 15. srpnja. Pobjednički slogani krasit će autobuse u kojima će reprezentativci putovati na utakmice, a oni koji su osmislili slogane nagrađeni su putovanjem na Svjetsko prvenstvo.

Na autobusu koju će prevoziti hrvatske nogometaše stajat će natpis ‘Mala zemlja. Veliki snovi’. Izabran je u konkurenciji sa sloganima, ‘Želja u srcu je moć na terenu!’ i ‘Srcem do vrha!’.

🎉WE HAVE OUR WINNERS🚌

The 3⃣2⃣ slogans to be emblazoned across the team buses, thanks to #BeThere with @Hyundai_Global!

🎟It also means 32 winning entrants will be going to Russia for the #WorldCup!

ℹhttps://t.co/3BRSOZs8PJ pic.twitter.com/W3XHeunpWp

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 24. svibnja 2018.