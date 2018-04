NOVI OGROMAN GAF HRT-a! Neshvatljivom odlukom teško oštetili stotine tisuća Hrvata!

U srijedu 11. travnja u večernjim satima igrala se jedna od najboljih utakmice Lige prvaka u ovoj sezoni, ona između Real Madrida i Juventusa u uzvratnom ogledu četvrtfinala Lige prvaka. Premda je španjolska momčad slavila s 3:0 u prvom ogledu, Juventus je zamalo kreirao senzaciju doguravši do 3:3 u akumuliranom rezultatu, ali u finišu utkamice madridska je momčad iz dvojbenog penala zabila za 3:1 i ipak prošla dalje.

U toj je utakmici hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić zabio čak dva pogotka, od kojih je jedan, onaj prvi, zabio za 76 sekundi i postavio rekord. Nitko prije Mandže nije zabio brži gol Realu na domaćem terenu u Ligi prvaka.

Osim Mandžukića na utakmici su sudjelovala još dvojica Hrvata. Kapetan hrvatske nogometne vrste, Luka Modrić, igrao je do 75. minute, a tada ga je zamijenio Mateo Kovačić.

E sada, pitamo se, kako je to moguće da je HRT odlučio prenositi utakmicu Bayerna i Seville, koja je završila rezultatom 0:0 i svakako pripada u najdosadnije utakmice odigrane u tom elitnom nogometnom natjecanju ove sezone? Kako je to važnija utakmica na kojoj Sevilla, momčad sklona tragičnim oscilacijama i s vrlo malim šansama za preokret na Allianz Areni ima prednost ispred Juventusa koji je ove sezone već jednom preokrenuo Tottenham, iako su svi tvrdili da je to nemoguće, baš kao i kod Reala?

Kako je moguće da utakmica u kojoj ne igra niti jedan Hrvat ima prednost ispred utakmice na kojoj igraju trojica hrvatskih nogometaša iz udarne postave Vatrenih? Ne bi li takva utakmica trebala biti od javnog interesa pa makar se rezultatski čini nezanimljivom, iako, opet ponavljamo, Juventus je već dokazao da može preokrenuti već gotovo utakmicu?

HRT je javni servis koji se financira iz džepova građana i obvezna pretplata nije baš najjeftinija, stoga se barem nekada očekuje nešto spektakularno za uzvrat. Utakmica Reala i Juventusa bila je spektakl na kojem je Mario Mandžukić zabio dva gola. Dakle, ova odluka da se na Drugom programu HRT-a prenosi utakmica Bayerna i Seville, može se jedino okarakterizirati kao ogroman gaf.

Poslali smo upit HRT-u za objašnjenje, ali u trenutku pisanja ovog članka nismo dobili odgovor…