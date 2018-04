Nogometaši Dinama napadnuti u tunelu, spašavali ih interventni policajci

Nije moglo bez repova nakon utakmice Cibaljie i Dinama (0-2). U tunelu na putu prema svlačionici dogodio se incident, u velikom komešanju sijevali su udarci, morala je intervenirati i interventna policija i razdvajati igrače. Napadnut je nogometaš Dinama, vratar Dominik Livaković koji se netom prije zauzeo za Soudanija kojeg su, kako u Dinamu tvrde, napali rasističkim povicima.

Trener Dinama, Nikola Jurčević imao je svoju verziju događaja, tvrdeći da se ništa inkriminirano nije zbilo:

„Utakmica je imala veliki ulog i normalno da dođe do tenzija, ali sve je završilo u sportskom duhu, ništa nije prešlo granicu, nije bilo udaranja nego sitni verbalni okršaj koji je brzo završen i zaboravljen. Za nas je najvažnije bilo da osvojimo tri boda u ovoj utakmici. U tome smo uspjeli, nastavili seriju dobrih rezultata i dali smo dva pogotka. To me čini zadovoljnim, dok s druge strane moram reći da je to bila izuzetno zahtjevna utakmica protiv kompaktne i borbene Cibalije koja nam nije puno toga dozvolila. Uz to teren je bio težak za kombinatornu igru. – Imali smo problema s igračima koji su nam nedostajali zbog povreda, stoga smo igrali u drugom sistemu i sastavu. I tijekom utakmice smo problema s ozljedama Gavranovića i Hodžića, stoga kad pogledam sve okolnosti, moram biti zadovoljan pobjedom koja nam strahovito puno znači, da držimo razmak koji nam daje određenu sigurnost i daje nam samopouzdanje pred nadolazeće derbije”.