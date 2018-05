NIKOLA JURČEVIĆ: “Ovo što nam se dogodilo ne mogu racionalno objasniti”!

"Današnji dan nismo zamišljali na ovakav način, ali vjerujem da ćemo se sada dobro spremiti i uspjeti se podići i doći do naslova prvaka”, rekao je trener Dinama

Nakon šokantne pobjede Lokomotive protiv Dinama (3-1) trener Dinama Nikola Jurčević teško je dolazio do riječi:

„Čestitam Lokomotivi na zasluženoj pobjedi, a ja sam jako razočaran s današnjom utakmicom. Vrlo loše smo ušli u ogled, brzo smo primili dva pogotka i naglo smo postali posve paralizirani. Zaista mi je teško u ovom trenutku nešto pametnije kazati, osim ponoviti da sam iznimno razočaran, nismo bili pravi, na sasvim drukčiji način smo pripremali utakmicu i današnji dan. Nadali smo se i vjerovali da ćemo u Kranjčevićevoj proslaviti naslov prvaka, ali doživjeli smo ovaj šok. Trebat će nam dan-dva da sve to prebrodimo, da zaboravimo ovaj težak i neugodan trenutak, te da se dobro pripremimo i i u sljedećoj utakmici s Rudešom osvojimo naslov prvaka”.

Novinare je zanimalo što se u zadnje vrijeme događa s Dinamom, Jurčević je morao objašnjavati…

„Rekao sam vam već u uvodu da sam razočaran, te mi je teško na neki racionalan način sve to objasniti. U ranoj fazi smo kiksali, neću sada posebno govoriti pojedinačno igračima koji su me razočarali, svi smo mi zajedno. Konačno ja kao trener i stručni stožer. Ne bih sada ulazio u analizu je li me to manje ili više razočarao, svi smo skupa razočarani i svi smo skupa razočarali. Današnji dan nismo zamišljali na ovakav način, ali vjerujem da ćemo se sada dobro spremiti i uspjeti se podići i doći do naslova prvaka”.

S druge strane trener Lokomotive Goran Tomić bio je ushićen:

„Ovo je sigurno naša velika pobjeda, odigrali smo jako dobro, bili smo posebno u prvom poluvremenu, dobri, čvrsti, odlični u izlascima, u drugom poluvremenu se okrenula slika, Dinamo nas je jako pritisnuo, imali smo dosta problema, a moram priznati imali smo i ponešto sreće. Naš vratar Hendija odlično je reagirao u nekoliko navrata. Makar, iz naših izlazaka na Dinamovu polovicu mogli smo zabiti još koji pogodak te tako odlučiti utakmicu. Mi smo apsolutno zasluženo pobijedili, ponosan sam na svoje igrače”…