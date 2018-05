NIKO KOVAČ OTKRIVA: ‘Ako pokušate živjeti u skladu s Biblijom…’

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije nedavno je dobio posao u Bayernu iz Munchena, svojem bivšem klubu. Kovaču je ukazana velika čast jer je još uvijek relativno mlad trener i na trenerskoj sceni u Bundesligi je tek dvije godine. Ipak, njegove metode, taktička dovitljivost, disciplina i motivacija dovele su ga tamo gdje je danas, na klupu bavarskog velikana.

Napravio je čudo s Eintrachtom, pretvorio ih je u klub koji se bori za Ligu prvaka, a kada ih je preuzeo prije samo dvije godine, jedva su izborili opstanak. Čudotvorac, neki bi rekli. Kovač tek sada postaje zanimljiv široj javnosti, kako onoj njemačkoj tako i europskoj, pa možda i hrvatskoj. Svi se slažu oko jedne stvari, Kovač je izrazito karizmatičan, ali opet nekako tajanstven i samozatajan.

Postoji strana Nike Kovača o kojoj rijetko govori, a kojom se silno ponosi i koja ga vodi kroz život, a to je njegova vjera u Boga. Kovač kaže za sebe da je tako odgojen i kako i danas vrlo rado odlazi na misu.

“Odgojeni smo kršćanski. U našem je domu religija imala veliku ulogu. Ako pokušate živjeti u skladu s Biblijom, u životu ćete imati sve što vam je potrebno. Imat ćete iskrenost, otvorenost, prijateljstvo, poštovanje, toleranciju i još puno toga čega u današnje vrijeme nedostaje. Vrijednosti su danas malo izmijenjene. U 52 tjedna u godini, na mosu uspijem otići čak 40 nedjelja. Mislim da na misu ide svatko tko ima potrebu za mirom, teko želi komunicirati s Bogom i zato što tamo ima priliku razmisliti o svemu što se oko njega događa”, rekao je to Kovač nedavno za Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Iz Biblije možemo sporznati samo dobro. Postoje i oni koji će neke stvari drugačije interpretirati, ali kada bi se svi držali onoga što uistinu piše, bili bismo puno sretniji”, veli Kovač.

Premda ima multikulturnu momčad, Kovač tvrdi da pokušava implementirati u njih puno kršćanskih vrijednosti.

“Mi smo tim i nastojim svima pristupiti otvoreno, iskreno i prijateljski. Kao trenr moram donositi odluke od kojih će neke možda razočarati igrače, ali jedno je potpuno jasno – nikada ne sudim nekome na temelju njegove osobnosti, već samo na temelju izvdbe na terenu. Postoji poteškoća kada si trener i radiš s igračima iz raznih zemalja i kultura i svatko je od njih odgojen na svoj način, drugačijeg su obrazovanja i karaktera. Baš zbog toga sam se upisao u Njemačkom nogometnom savezu na seminar na kojem se govori o međukulturnim razlikama. Kao trener želim znati kako mogu najbolje pristupiti svakom igraču”, rekao je Niko.

Jednom je prilikom za Glas koncila ispričao kako mu je uz vjeru najveći oslonac njegova supruga Kristina i obitelj.

“Morao sam se mnogo toga odreći, no dragi me Bog nagradio: ne samo što sam postao profesionalac nego sam i upoznao svoju suprugu. Jer u današnje vrijeme to ide tako da najprije postaneš profesionalac, a potom upoznaš prvu curu. Sada je pitanje je li to zbog ovoga ili onoga. Ja sam svoju Kristinu upoznao nakon završetka škole dok još nisam potpisao ugovor. Naša veza traje od 1991., a u braku sam od 1999. godine. Kći nam se rodila u Hamburgu, baš one godine kad sam prešao iz Bayerna u Hamburg, tako da sam prezadovoljan. Kad nešto želiš steći u životu, moraš se odlučiš za nešto. Ja sam se odlučio za ono pravo”, ispričao je jednom prilikom Niko Kovač za Glas koncila.