NAPAD NA IGRAČE NIJE NOVOST, ALI OVO JEST! Ono što se dogodilo nakon incidenta jest!

Što sad? Ništa dok se ne otkriju počinitelji. A svako društvo svoju zrelost potvrđuje na odnosu prema počiniteljima kriminalnih aktivnosti, a tu se dosad baš nismo iskazali...

Napadi na nogometaše od “vlastitih navijača” nisu niti novost, niti revolucionarna pojava, pa se tako i napad na skupinu Hajdukovih nogometaša s ozlijeđivanjem nesretnog Madžara Futacsa ne može svrstati pod rubriku – vjerovali ili ne?

Mnogi će reći da se to kod nas nikad nije događalo. I biti će u krivu, napadalo se Dinamove nogometaše svojevremeno po cijelom Zagrebu, a pamtimo i da je napadnuti Šokota reagirao i istrčao iz automobila i premlatio dvojicu napadača. Prema tome, nije ni u nas to neka originalnost. Uostalom, u Splitu je ne tako davno pretučen jedan od najvećih Hajdukovih nogometaša svih vremena, Dražen Mužinić. Od navijača koji je bio uhićen, a veliki Mužinić nije želio podnijeti prijavu protiv nasilnika. Nadamo se da je nasilniku netko objasnio tko je bio i jest Dražen Mužinić.

Dakle, nije Futacs prvi i jedini koji je stradao…

Opet, da se uvijek na takve događaje treba osjećati pogođenim i nesretnim – treba! Kao društvo smo odavno zastranili pa će i ovo biti vijest za jedan dan, pitanje jest što je u našem okružju uopće zapanjujuće, pa tako ni nasrtaj na Hajdukove nogometaše neće pokrenuti nikakve društvene promjene. Ali, da bi se ova država, društvo, zajednica, svi zajedno, morali početi obračunavati s nasiljem tako je bjelodano jasno, da svi koji okrećemo glavu od nasilja osjećamo stid.

Nesretnik Futacs koji je stao u zaštitu suigrača prošao je naizgled najgore, jer najgore ćemo proći svi mi kad nas jednog dana dohvati ruka nasilja koja se širi poput epidemije.

Posve je nebitno tko je napao Hajdukove igrače, jesu li to pripadnici Torcide, neke podskupine ili neki nevoljnici koji se, eto vole iživljavati tek toliko da budu u planu, prvom dakako. Ono što je trebalo očekivati jest reakcija Torcide, koja nije izostala, ali na način da potvrdi kako će sama izvršiti istragu i pravdi dodijeliti te nasilnike koji kaljaju ne samo njihovo ime, nego i grada, regije, zemlje, svih nas. Štono smo rekli, nasilje kao epidemija? Upravo tako!

U turbulencijama koje Hajduk proživljava ovaj slučaj će mu samo odmoći, natjerati sumnjičavce da se iznova bave urotama u preuzmanju kluba od strane ulice, neki će pričati o teroru, a drugi o hororu…

