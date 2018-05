NAJTUŽNIJI NOGOMETAŠ U EUROPI O DEBAKLU! Oglasio se čovjek zbog kojeg je Bayern ispao iz Lige prvaka

Ova mala crna točkica u naslovnoj slici članka, to je Sven Ulreich, vratar Bayerna. Ostao je sam sjediti na travnjaku nakon što je shvatio da je njegov klub ispao iz Lige prvaka zbog njegove kardinalne pogreške. Dakako, događa se i najboljima pa nitko nije bio pretjerano grub prema Ulreichu, ali spoznaja da si kriv za ispadanje svoje momčadi iz završnice Lige prvaka, e to je izuzetno bolno.

“Jasno je da je istodobno želio i uhvatiti loptu i izbiti je. Takve stvari događaju se i najboljim golmanima, to se i meni dogodilo protiv Reala kod slobodnjaka Roberta Carlosa. Kad vam se ovako nešto dogodi, ne želite se probuditi sljedećeg jutra”, rekao je to legendarni Oliver Kahn nakon utakmice Reala i Bayerna u kojoj je madridska momčad prošla dalje rezultatom 2:2 (2:1).

Sven Ulreich’s #ChampionsLeague own-goal disaster made better by the Curb Your Enthusiasm theme song #RMAFCB pic.twitter.com/x9HwrTiQk5 — Across the Pond (@ATPradio) 1. svibnja 2018.

Bayern je bio bolja momčad u dvomeču polufinala, ali Real je prošao možda uz pomoć sudaca, možda zaslugom Ulreicha, možda iskustvom. To je tako, to je nogomet. Ipak, da je Ulreich izbio tu loptu ili je barem uhvatio pa bi bila barem polušansa iz indirekta, Real možda ne bi prošao. No, spetljao se, lopta je prošla kraj njega i Benzema ju je poslao u mrežu.

Nije lako Ulreichu. Morao je navući rukavice Manuela Neuera, ponajboljeg vratara današnjice koji se teško ozlijedio i trebalo mu je vremena da dobije samopouzdanja i da uhvati formu, a taman kada je uhvatio i kada je postao pouzdan, dogodilo mu se ovo što mu se dogodilo i to u najvažnijoj utakmici karijere.

Neuer se uskoro vraća, a siroti Ulreich je upropastio priliku života i tko zna kako će mu se karijera dalje razvijati, ali sigurno će ostati upamćen po ovom kiksu.

Nakon duge i vjerojatno besane noći javio se tragičar, najtužniji nogometaš u Europi, Sven Ulreich.

“Ne mogu riječima opisati koliko sam razočaran što smo ispali iz Lige prvaka. Toliko smo željeli to finale. Cijela je momčad dala sve od sebe i onda mi se dogodila ova nepotrebna pogreška. Ne mogu je objasniti. Žao mi je. Zbog mog Bayerna i zbog vas, navijača”, napisao je utučeni Ulreich.