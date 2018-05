MODRIĆ PONOVO ODUŠEVIO SVIJET: ‘Bog postoji! Nevjerojatan je, kontrolirao je cijelu utakmicu’

S pravom ga možemo nazvati hrvatskim čarobnjakom

Luka Modrić ušao je u povijest, a nakon trećeg uzastopnog naslova Lige prvaka dobio je i status živuće legende, kao i njegovi suigrači. Kao i uvijek, pažnja medija na nekim je “većim” zvijezdama, ali pažnja navijača usredotočena je na Hrvata i oni vide njegovu stvarnu vrijednost.

Niskoprofilni Modrić nikada se ne gura u prvi plan, a na terenu daje sve od sebe, ipak, obožavatelji ga prate u stopu i još jednom mu se klanjaju sa svih strana svijeta. Twitter je prepun hvalospjeva za hrvatskog čarobnjaka kojeg nazivaju Bogom, najboljim koji se ikad rodio i hvale njegovu hladnokrvnost na terenu.

All attention will be on Salah injury/Karius cock ups/Bale wonder goal but let’s just talk about Luka #Modric the bloke is literally unbelievable controlled the whole game #ChampionsLeaugeFinal — Adam (@OB_14) May 26, 2018

Wee #modric is possibly the coolest man in possession of the fitba that I have seen. In the same bracket as Pirlo and xavi. And he’s a digger works like mad out of possession what a player, never seen him flustered 😂 — gmoore (@gmoore5) May 26, 2018

#Modric was outstanding today. Oozed class when in possession and great defensive contribution as well #realmadrid — abduhakakf14 (@abduhakakf14) May 26, 2018

#Modric has been fucking class all night. So comfortable on the ball in any situation — Dave Duffin (@DDufferz) May 26, 2018

Every single big match I’ve ever seen @realmadrid play, Luca Modric is the best player on both sides of the ball for either team out there. Most underrated player of the generation. #UCLFinal2018 #Modric https://t.co/IbYItZlXMu — Hugh MacDonald (@Hughnited15) May 26, 2018