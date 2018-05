MODRIĆ KONAČNO PROGOVORIO O SUĐENJU I MAMIĆU: ‘Vjerojatno tu ima i neke moje krivice’

Hrvatski veznjak i kapetan reprezentacije, Luka Modrić, uživa u statusu jednog od najboljih igrača svijeta i tek osvojenom trećem uzastopnom naslovu Lige prvaka, koju je uzeo s Real Madridom.

Modriću sada tek slijedi izazov karijere, a to je Svjetsko prvenstvo u Rusiji gdje će u životnoj formi predvoditi Vatrene u lovu na medalju.

“Ključ je da budemo kao jedno, da se borimo kao jedno, jer samo tako možemo nešto napraviti. Treba nam i podrška naših navijača, nadam se da ćemo je imati, ali najbitnije je da napravimo dobru atmosferu u reprezentaciji, da je međusobno izgradimo u kampu. Vjerujem da će onda doći i rezultati. Stvarno bi bila šteta da ova generacija ne napravi neki ozbiljan rezultat na velikom natjecanju. Ali vidjet ćemo”, rekao je hrvatski reprezentativac prenose Sportske novosti.

No, Modrić je govorio i o suđenju Mamiću i partnerima i svojoj ulozi u tom kaznenom postupku. Kaže da ga to ne ometa u životuč

“Ne ometaju me, mislim da to pokazujem na terenu. I svojim igrama u kvalifikacijama i u Real Madridu pokazao sam da me to ništa ne ometa. Znam da mi je savjest čista, to je meni najbitnije. Mislim da je sve ovo što mi se događa velika nepravda, ali što je tu je, vjerojatno tu ima i neke moje krivice, no dobro… Ponavljam, najbitnije je da mi je savjest čista i da mi te stvari ne smetaju i ne utječu na moju izvedbu na terenu”, govori Modrić.

Nada se i da će imati podršku navijača u Rusiji.

“Uvijek smo govorili da nam je bitna navijačka podrška i nadam se da će biti uz nas, ali najbitnije je ono što mi radimo na terenu, s podrškom ili bez nje. Vjerujem da ćemo je imati, no presudno je da se mi skupimo, da budemo kao jedno, što je bio slučaj u posljednjim utakmicama kvalifikacija s Ukrajinom i Grčkom”, rekao je Modrić-