MAMIĆEV NAČIN! Pogledajte što se Dinamu dogodili u samo godinu dana, SIGURNO vam je promaklo

Što se to promijenilo u svega godinu dana, da je Dinamo od blijede, nekonkurentne i besciljne momčadi ponovo zauzeo prvo mjesto

“Sad ste to vidjeli i nikad više”, poručio je to Zdravko Mamić nakon što je prošle godine Rijeka uzela duplu krunu i time je gotovo proročki najavio kako će izgledati nova sezona. Dobro je to Mamić prorokovao, Dinamo je praktički osvojio naslov već na polusezoni, a ako se uzme u obzir da je Rijeka prodala cijelu šampionsku momčad izuzev Župarića, Bradarića, Gorgona i vratara i da je Hajduk ostao bez Vlašića i Ercega u pola sezone, Modri neće imati prevelike muke do kraja sezone.

No, što se to promijenilo u svega godinu dana, da je Dinamo od blijede, nekonkurentne i besciljne momčadi ponovo zauzeo prvo mjesto. Istina, velikim dijelom za to je zaslužna Rijeka koja je prodala čitavu momčad u pola godine, da je ekipa koja je osvojila naslov ostala na okupu ne bi Dinamo tako lako dogurao do prvog mjesta. No, nekim dijelom je i Dinamo sam zaslužan za ovakav plasman.

U eri Marija Cvitanovića događa se ono što poklonici Modrih čekaju već godinama, čišćenje i osvježavanje momčadi mladim, domaćim snagama iz vlastita pogona. Vrijedi naglasiti kako je Dinamo u godinu dana promijenio čak 17 nogometaša. Petev je na lanjskim zimskim pripremama okupio postavu koja danas praktički ni ne postoji u Dinamu. U prvom krugu putovali su Mikulić, Zagorac, Matel, Stojanović, Sigali, Benković, Lešković, Schildenfeld, Ćorić, Perić, Soldo, Sosa, Moro, Knežević, Gojak, Fiolić, Lovren, Olmo, Hodžić i Mihaljević. Kasnije su došli i Livaković, Šitum, Pivarić, Antolić, Soudani, Fernandes i Henriquez te Sammir i Guillherme, najveća prošlosezonska ‘pojačanja’.

Možda vam je promaklo, možda vas nije ni briga, ali Dinamo je prošao kroz veliki remont u samo godinu dana. Godinu dana kasnije od Petevovih prvih priprema, to jest sada, Cvitanoviću su u prvom krugu priključili Livaković, Zagorac, Stojanović, Matel, Sigali, Benković, Lešković, Perić, Sosa, Ćorić, Moro, Gojak, Fiolić, Olmo, Hodžić, Soudani. Dakle, u odnosu na prošlu godinu Dinamo je očistio kadar za čak 17 igrača!

U posljednjih godinu dana Dinamo su napustili Mikulić, Schildenfeld, Soldo, Pivarić, Knežević, Antolić, Pavičić, Machado, Goncalo, Karimi, Lovren, Mihaljević, Šitum, Herniquez, Fernandes, Sammir i Guilherme. Neki od njih završili su u inozemstvu, neki su na posudbi u HNL-u ili vani, neki u Lokomotivi, a neki su otpušteni.

Uglavnom, Mamićeva metoda čišćenja bila je efikasna, dobro možda ne u potpunosti jer Dinamo nije izborio Europsku ligu, a nažalost Cvitanović još uvijek nije u potpunosti usavršio taktiku niti su pojedini ključni igrači u nekoj vrhunskoj formi, čast izuzecima. No, činjenica je da smo ove sezone dobili Olma, Moru, Benkovića, Sosu, Gojaka, Livaković je već standardno dobar, a tu još čekaju Fiolić, Knežević i pokoji junior poput Uremovića, Marina…