MAMIĆ PRED CIJELOM HRVATSKOM OPTUŽIO KEKA I DOBIO BRZ ODGOVOR: Evo što mu je Slovenac rekao

“Za Keka i dio vaših kolega koji žele zaprljati pobjedu Dinama, kao da ne postoji prvih 45 minuta te utakmice. Rijeka je sa sucem Batinićem prevalila Dinamo i nogomet u cjelini tako što su inscenirali sa sucem da se utakmica ne igra jer nisu mogli igrati Župarić i Kvržić, a ta se utakmica na Rujevici mogla igrati. Nije fer gospodine Kek i gospodine Srećko Jurčić, a ispali su gospoda jer pametno rade, jer Dinamo je kao pobjedio zasluženo, ali ipak da ih malo uprljamo. Rijeka i Dinamo uz sve druge klubove, osim Hajduka, davali su obol regularnosti i poštenju i nismo sotonizirali jedni druge niti smo sotonizirali suce. Mi smo najgospodskiji, nikad ne govorimo protiv sudacam, ali devet utakmica u ovom prvenstvu je Dinamo oštećen. Devet”, rekao je Mamić na svojoj pressici u petak u podne.

Nije trebalo dugo čekati na odgovor slovenskog stratega na klupi Rijeke, Matjaža Keka koji je kontrirao Mamiću na svojoj konferenciji uoči utakmice sa Slavenom.

“Ja sam bacio mrlju na Dinamovu pobjedu nad Rijekom? Pa valjda smo svi u klubu, ali baš svi, od predsjednika Miškovića pa nadalje, istaknuli zaslužnost te Dinamove pobjede. To nitko nije činio spornim, ali ostatak priče… Poznavajući gospodina Mamića i njegovu ljubav prema Dinamu, znam da on poštuje mene i moju ljubav prema mom klubu i to da štitim i uvijek ću štititi svoje igrače, pa makar igrali s Dinamom u Maksimir”, rekao je Kek.

Komentirao je i situaciju s Bradarićem koji je nakon utakmice s Dinamom u Kupu verbalno napao suca.

“Ne razmišljam o Bradarićevoj kazni. Bio sam tamo, znam što se dogodilo i mislim da smo mi kao klub krivi što se Bradarić našao tamo nakon utakmice, a već je bio isključen”, jasan je bio Kek.