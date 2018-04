(VIDEO) MADRIDSKI URNEBES Juventus s pogocima Mandžukića i Matuidija vodio 3-0, Reala spasio Ronaldo u nadoknadi s 11 metara

Bila je to urnebesna utakmica o kojoj će se pričati danima, tjednima, godinama… Nogometaši Juventusa bili su korak do senzacije nakon što su do sudačke nadoknade vodili 3-0 u Madridu protiv Reala, no pogotkom Cristiana Ronalda iz jedanaesterca Real se spasio i izborio plasman u polufinale Lige prvaka nakon što je u prvom susretu slavio 3-0

Nakon što je Roma senzacionalno izbacila Barcelonu, korak do podviga bio je i Juventus koji je u prvom susretu u Torinu izgubio od Reala 0-3. Nikad se u povijesti Lige prvaka nije dogodilo da jedna momčad ispusti tri razlike na domaćem terenu. No, Juve je bio korak do podviga. Talijani su do sudačke nadoknade vodili 3-0 i bili korak do produžetka, no u posljednjim trenucima susreta engleski sudac Michael Oliver je dosudio sumnjivi kazneni udarac kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Oliver je pritom isključio Buffona zbog prigovora.

Najbolji igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić koji je zabio dva gola (2, 37), a pogodak za Juve postigao je i Blaise Matuidi (61).

Real se tako izvukao i osmu sezonu uzastopce izborio plasman u polufinale Lige prvaka. Bio je to Realov rekordni 35. put u četvrtfinalu Kupa ili Lige prvaka, a samo šest puta nije uspio proći dalje.

Torinska ‘Stara dama’ je fantastično ušla u utakmicu i već nakon 76 sekundi gosti su vodili 1-0. Douglas Costa je uposlio Samija Khediru koji je ubacio na drugu stativu, a Mandžukić glavom zabio za vodstvo. Bio je to prvi Mandžukićev pogodak u Ligi prvaka nakon siječnja, te najbrži gol koji je Real primio kod kuće u elitnom natjecanju ‘Starog kontinenta’.

U sedmoj minuti moglo je biti 2-0, ali je Higuain loše reagirao ispred Navasa. Mandžukić je u 10. minuti skoro zabio i drugi gol. Nakon ubačaja iz kornera, lopta ga je pogodila u koljeno, ali je Navas obranio njegov udarac.

Nakon očajnih pola sata Real se probudio i počeo igrati. No, u trenucima kada se očekivalo da bi ‘Kraljevski klub’ mogao izjednačiti, u 37. minuti je stigao novi šok za aktualnog europskog prvaka. Stephan Lichtsteiner je centrirao u kazneni prostor gdje je Mandžukić glavom zabio za 2-0. Bio je to njegov četvrti pogodak u LP ove sezone u šest nastupa, a drugim golom Mandžo je postao prvi igrač u povijesti Lige prvaka koji je Realu u prvom poluvremenu zabio dva gola na Santiago Bernabeu.

Najbolju priliku Real je imao u posljednjim trenucima prvog dijela kada je Varane na Kroosov ubačaj uzdrmao vratnicu.

Real je u nastavku zaigrao puno bolje i prvi pravi udarac u nastavku uputio je Cristiano Ronaldo u 58. minuti, ali je Buffon bio siguran. Uzvratio je Juventus. Dvije minute kasnije odlično je s ruba kaznenog prostora pucao Higuain, ali je Navas zaustavio udarac argentinskog napadača. No, u 61. minuti Navas je načinio katastrofalnu pogrešku. Jedna lagana lopta ispala mu je iz ruke, a Matuidi je iskoristio poklon i zabio za 3-0 izjednačivši rezultat iz prve utakmice.

U 78. minuti Buffon je spasio Juventus obranivši Iscov neugodan udarac, a minutu kasnije Varane je pucao tik uz vratnicu.

Kada se već činilo kako ćemo gledati produžetke, engleski sudac Michael Oliver je 30 sekundi prije kraja dosudio kazneni udarac za Real. Oliver je kontakt Benatije i Vazqueza okarakterizirao kao prekršaj što je izazvalo silne prosvjede u talijanskim redovima. Zbog prigovora je Buffon ‘pocrvenio’, a na vrata je stao Szczesny. Jedanaesterac je realizirao Ronaldo za prolaz u polufinale. Bio je to njegov 120 gol u 150. nastupu u Ligi prvaka.

Luka Modrić je za Real igrao do 75. minute kada ga je zamijenio Mateo Kovačić.

REAL MADRID – JUVENTUS 1-3

MADRID. Stadion Santiago Bernabeu – 81.000 gledatelja, Sudac: Michael Oliver (Eng)

Strijelci: 0-1 Mandžukić (2), 0-2 Mandžukić (37), 0-3 Matuidi (61), 1-3 Ronaldo (90+4-11m)

Žuti kartoni: Carvajal, Marcelo / Pjanić, Mandžukić, Lichtsteiner, Sandro, Costa, Benatia

Crveni kartoni: Buffon (90+3)

REAL MADRID: Navas – Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo – Modrić (od 75. Kovačić), Casemiro (od 46. Lucas Vazquez), Kroos – Isco, Ronaldo, Bale (od 46. Asensio)

JUVENTUS: Buffon – De Sciglio (od 17. Lichtsteiner), Chiellini, Benatia, Sandro – Khedira, Pjanić, Matuidi – Costa, Mandžukić, Higuain (od 90+4 Szczesny)