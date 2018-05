LOVREN PUCA OD SAMOPUZDANJA! ‘Real se nas treba bojati!’

Čini se da je Hrvata ponio ulazak u finale Lige prvaka

Dejan Lovren već je tradicionalno bio tragičar utakmice, ovog puta one uzvratne polufinalne za prolazak u finalnu fazu Lige prvaka. Skrivio je on autogol, ali uz malo sreće našli su se u finalu, a iako je Real apsolutni favorit, čini se da njega to i ne brine previše.

“Normalno je da je Real uvjeren u pobjedu, ali ne ni najmanje ne zamaramo time. Fokusirani smo na sebe i na našu igru. Zašto bismo ih se trebali bojati? Neka se Real boji nas”, rekao je samouvjereni Lovren pa dodao:

“Nevjerojatno je što smo u finalu LP-a, o tome sanja svaki igrača. Velika je čast igrati za Liverpool, tim više kada je to u finalu Lige prvaka”.