LIVERPOOLOVI NAVIJAČI ODVRATNO SE OKOMILI NA GOLMANA: ‘Karius, zaslužio si da ti djeca umru od raka’

Loris Karius najveći je tragičar finalne utakmice Lige prvaka. Upravo on izravno je skrivio dva gola, koja su njegov Liverpool koštala pobjede. Nijemac je napravio dvje kardinalne greške, u jednom trenu ga je Ramos pogodio i laktom u glavu, a nakon utakmice su suze tekle same od sebe niz njegovo lice.

Moto “you’ll never walk alone”, njegovi su suigrači zaboravili i ostavili su ga samog na travnjaku, a on se ponizno i grcajući u suzama ispričavao svojim navijačima. Bit će mu teško oporaviti se od ovakve situacije, ako mu to uopće uspije.

Svjestan je da je razočarao sve oko sbe, više puta se ispričao i timu i navijačima, al nekima se toliko zamjerio da su mu poželjeli smrt i to nije ono najgore. Na Twitteru su osvanule gnjusne poruke u kojima stoji da je “smeće” i da “zaslužuje da mu sinovi umru od raka”.

Te poruke toliko su šokirale ljude da su čak i navijači drugih klubova stali na njegovu stranu, ne vjerujući onome što čitaju.

“Što ne valja s ljudima koji Kariusu i njegovoj obitelji žele smrt?! Apsolutno ste odvratni! Da, pogriješio je i on to zna bolje od ikog, ali ovo nitko nije zaslužio”, stoji u jednoj od objava na Twitteru.

Ostali komentatori mahom se slažu da pravi navijači stoje uz svoj klub i svoje igrače i u dobrim i u lošim vremenima.

Time to show Karius “You’ll never walk alone”.

Terrible mistakes. Great person.

A person that didn’t hide after the game and told the fans “I’m sorry”. Remember! Nobody feels worse than him today. He needs our support. It’s sport @LorisKarius

