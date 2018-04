Lazio i Roma se odmarali, u gradskom derbiju igrali bez pogodaka

Miroljubivo! U gradskom derbiju Lazio je u nedjelju kao domaćin protiv Rome odigrao 0-0.

Hrvatski napadač Mario Mandžukić ovog tjedna je u odličnoj golgeterskoj formi. Nakon što je prije četiri dana u Ligi prvaka zabio dva gola Real Madridu, u nedjelju je bio strijelac u 32. kolu talijanskog nogometnog prvenstva u pobjedi Juventusa 3-0 protiv Sampdorije.

Mandžukić je u 45. minuti efektno zabio za vodstvo Juvea na dodavanje Brazilca Douglasa Coste. Na 2-0 povisio je Benedikt Höwedes (60), a konačnih 3-0 postavio je Sami Khedira (75). Asistent za sva tri pogotka bio je Douglas Costa. Ivan Strinić ostao je na klupi za pričuve Sampdorije.

U derbiju 32. kola AC Milan je na San Siru protiv Napolija odigrao 0-0, ali gosti su u sudačkoj nadoknadi (90+2) mogli doći do pobjede. No, udarac Arkadiusza Milika sa sedam metara čudesno je obranio vratar Milana Gianluigi Donnarumma.

Hrvatski napadač Nikola Kalinić igrao je do 70. minute za domaćine, a jedinu prigodu imao je u 11. minuti, ali je njegov pokušaj glavom završio pored gola. Marko Rog je ponovno dobio skromnu minutažu u Napoliju, u igru je ušao tek u 87. minuti.

Fiorentina je propustila priliku da se bodovno poravna sa Milanom, budući da je protiv slabašnog SPAL-a odigrala samo 0-0. Hrvatski veznjak Milan Badelj zbog ozljede nije bio u sastavu Fiorentine

REZULTATI:

Fiorentina 0

SPAL 0

– – –

AC Milan 0

Napoli 0

– – –

Sassuolo 2 Politano (41, 64)

Benevento 2 Diabaté (22, 72)

– – –

Bologna 2 Verdi (31), Nagy (90+4)

Vérona 0

– – –

Juventus 3 Mandžukić (45), Höwedes (60), Khedira (75)

Sampdoria 0

– – –

Lazio 0

Roma 0

Poredak:

1 Juventus 32 27 3 2 77 18 84

2 Napoli 32 24 6 2 66 21 78

3 Lazio 32 18 7 7 75 40 61

4 Roma 32 18 7 7 50 26 61

…………………………………….

5 Inter 32 16 12 4 50 22 60

…………………………………….

6 Milan 32 15 8 9 43 36 53

…………………………………….

7 Fiorentina 32 14 9 9 44 33 51

…………………………………….

8 Atalanta 32 13 10 9 47 34 49

9 Sampdoria 32 14 6 12 50 49 48

10 Torino 32 11 13 8 46 38 46

11 Bologna 32 11 5 16 37 43 38

12 Genoa 32 10 8 14 25 31 38

13 Udinese 32 10 3 19 40 50 33

14 Cagliari 32 9 5 18 30 52 32

15 Sassuolo 32 7 10 15 23 53 31

16 Chievo 32 7 9 16 29 51 30

17 SPAL 32 5 13 14 30 52 28

…………………………………….

18 Crotone 32 7 6 19 29 57 27

19 Verona 32 7 4 21 26 64 25

20 Benevento 32 4 2 26 28 75 14