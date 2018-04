KOPIĆ OBJASNIO ŠTO JE POŠLO PO ZLU, JURČEVIĆ ODUŠEVLJEN ATMOSFEROM: ‘Iznenadilo me ponašanje igrača i publike’

Hajduk je pred rasprodanim Poljudom izgubio od Dinama s 2:1 u 31. kolu Prve HNL. Ovime je Dinamo opet na plus osam bodova prednosti ispred Hajduka i teško će Splićani opet imati bolju priliku za hvatanjem priključka.

Hajdukov trener Željko Kopić nakon utakmice je rekao…

“Bila je ovo jako dobra utakmica, visoke energije, sjajnog intenziteta. Dinamo je ušao kvalitetnije, imali su posjed, no nakon toga smo preuzeli inicijativu. Drugo poluvrijeme bili smo bolji, imali četiri, pet dobrih prilika, no još se jednom pokazalo da je nogomet čudna igra, da odlučuju detalji. Ja sam u najavi rekao da ćemo biti pravi, taktički smo bili dobro, energija je bila odlična, uz sjajan impuls s tribina. Trebao nam je još jedan taj gol u drugom poluvremenu, imali smo prilika, no na kraju smo primili gol”.

Kopić je još dodao:

“Zadovoljan sam s velikom većinom stvari. Nismo Dinamu dopustili previše tranzicije, dobro smo okretali strane. Imali smo dovoljan broj prilika za jedan derbi, no nismo zabili. Mi trebalo izanalizirati ovo, imamo svoj put, imamo svoj cilj. Danas smo pokazali da možemo igrati dobar nogomet i da možemo parirati Dinamu, a u nekim stvarima bili smo čak i bolji”.

Trener pobjednika Nikola Jurčević…

“Atmosfera je bila fantastična, a ponašanje igrača i publike korektno i na europskoj razini. Na kraju smo zasluženo pobijedili iako je i Hajduk imao svojih prilika. Vjerujem da smo se ovom pobjedom približili naslovu. Ovo je vrlo važna pobjeda za nas jer smo blizu naslova prvaka. U prvih 25 minuta smo kontrolirali igru, možda smo trebali doći do drugog gola”…

Nastavio je:

“Imali smo problema s ozljedama igrača, neki uopće nisu trenirali. Zbog toga se u jednom dijelu utakmice osjetio pad, ali smo se uspjeli konsolidirati. Neki igrači nisu bili sasvim spremni pa je cilj bio da nam pomognu igrači s klupe. Oni su dobro reagirali i dali su svoj doprinos pobjedi. Bili smo za nijansu bolji i zaslužili smo ova tri boda”.