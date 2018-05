KEK: “Želimo Dinamu doći na bod i vidjeti kako će tada reagirati”!

Trener Rijeke prije gostovanja u Vinkovcima ističe kako je Rijeka u drugom dijelu prvenstva osvojila 11 bodova više od Dinama

Naše nogometno prvenstvo kipti dva kola prije kraja. Jer, prvak se još ne zna, za vikend Rijeka odlazi kod Cibalije, a u ponedjeljak Dinamo Igor protiv Rudeša. Razlika između prvoplasiranog Dinama i drugoplasirani Rijeke u ovome trenutku su četiri boda. Zato je zanimljivo vidjeti što trener Rijeke Matijaž Kek govori kada je s novinarima…

“Jasno je svima koliko je nedjeljna utakmica Cibaliji važna, ali… Nama je još važnija! Neću govoriti o tome kako smo kod Lokomotive izgledali nedopustivo loše, a doma sa Interom bili posve dobri, glupo mi je opet pričati o pristupu, a govorimo o – profesionalnom nogometu?! Da, ako pobijedimo dolazimo na bod Dinamu i to je cilj koji stavljam pred igrače. Pobijediti, ali i pokazati kvalitetnu Rijekinu igru. Ne znam je li teže igrati protiv rasterećenih momčadi ili onih koje imaju najveći mogući motiv, najčešće je, zapravo, najteže igrati sam protiv sebe.

Kek tvrdi i sljedeće…

“Hoću da suparnika opet lomimo ritmom i što bržim i okomitijim loptama prema naprijed. Tu onda bude pogrešaka no boljeg načina za trijumf nema. Jedno se sigurno ne smije dogoditi: da protivnici od nas budu agresivniji, da više trče, da su bolji u duelu. Opet ću malo zarotirati startnih 11”.

O prvenstvu Kek veli:

“Svašta čujem,mkao Dinamo nikad lošiji, a Rijeka i Hajduk lošiji od takvog Dinama. To se sve češće govori. OK… Ja razmišljam samo o mojim igračima. A činjenica je da smo mi na proljeće Dinamovu prednost smanjili za 11 bodova i činjenica je da je naša HNL i dobra i zanimljiva, kako u borbi za vrh tako i u raspletu pri dnu ljestvice. A zamislite tek kako bi to bilo da svi mi momčadi ne slažemo u zadnji tren tj. i nakon početka sezone, da se ne moramo uigravati kroz prvenstvo nego da od prvog dana priprema klubovi imaju sve igrače na raspolaganju”.