KAKO JE NAJGORI DINAMO POSTAO PRVAK U BIZARNOJ SEZONI? Nevjerojatno je što im se sve događalo!

Naslov prvaka Hrvatske konačno je stigao na Maksimir i to nakon na dvije godine. Bila je ovo vrlo teška sezona za Modre i ne pamtimo kada je Dinamo teže došao do naslova. Zapravo, nekako je lakše bilo lani kada je Rijeka dominirala ligom, a Dinamo grizao i napadao prvo mjesto, nego što je to izgledalo ovog proljeća kada je Dinamo branio vodeće mjesto u prvenstvu.

Ipak, dva kola prije kraja Slavonci su pomogli Dinamu da malo odahne. Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Osijeka, dok je Rijeka u Vinkovcima odigrala 0:0 protiv Cibalije i više ne mogu dostići Dinamo. Bez obzira na utakmice do kraja sezone Dinamo je osigurao 19. titulu, a u ponedjeljak će protiv Rudeša igrati za prestiž. Dinamo vodi na ljestvici sa 70 bodova, Rijeka je druga s tri boda manje i lošijim međusobnim skorom, dok Hajduk ima četiri boda zaostatka. Do kraja sezone Dinamo ima još dvije utakmice, a Rijeka i Hajduk po jednu.

Možemo sa sigurnošću reći kako je ovo bila vrlo bizarna sezone i kako je pravo čudo što je Dinamo završio na prvom mjestu s obzirom na sva zbivanja. Krenimo stoga nekim redosljedom…

Smjena na početku sezone

Na samom početku sezone, to jest, u predsezoni, pala je prva smjena trenera. Bugarin Ivajlo Petev odradio je pripreme i to vrlo skromno i potom napustio klupu Dinama samo tri dana prije početka prvenstva, a njegovo mjesto zauzeo je perspektivni Mario Cvitanović. Cvita je pak dobio Dinamo u rasulu i to u svakom smislu, od taktike, pa do morala. Posložio je koliko je mogao posložiti, a to čak nije bilo dovoljno za plasman u Europsku ligu.

Da, Dinamo je pokleknuo u kvalifikacijama Europske lige i to protiv Skenderbeua! Nitko to nije očekivao bez obzira na to koliko je Dinamo neuvjerljivo tada izgledao. Premda zvuči pomalo nevjerojatno, Cvitanoviću i Dinamu je godilo što ne moraju igrati na tri polja i mogli su se više posvetiti prvenstvu i Kupu.

Mamić ranjen, Cvita pretučen

Tih ranih Cvitanovićevih dana, dogodila se i jedna velika tragdija, zapravo dvije. Krajem kolovoza u nogu je ranjen savjetnik Dinama Zdravko Mamić i to je dosta potreslo cijelu hrvatsku nogometnu scenu, a kamoli ne Mamićev Dinamo. Svega mjesec dana kasnije, opet šok! Još uvijek nepoznati napadač pretukao je trenera Cvitanovića i slomio mu ruku. I Mamić i Cvitanović su iznenađujuće dobro podnijeli tramu i brzo se od nje oporavili. Ako to nije bizaran početak sezone, onda ne znamo što je…

Jesen iz snova

Dinamo je imao sjajnu jesen, to svakako treba naglasiti i velikim je dijelom baš to razlog što sada imaju titulu jer su u proljetnom dijelu sezone najgori zagrebački prvoligaš. Dinamo je jesenski dio sezone završio s 15 pobjeda i pet remija i s 12 bodova više od drugoplasirnog Hajduka. Tada su bili jedna od rijetkih momčadi u Europi koja ne zna za poraz. Također, Dinamo je bio vrlo efikasan s 45 golova i samo 13 primljenih, a vrlo je važno reći da se nakon dvogodišnje suspenzije vratio i kapetan Arijan Ademi.

Cvitanoviću je prošle jeseni uspjelo ono što mnogima prije njega nije (Kranjčaru, Petevu i Mamiću u zadnjoj sezoni), uspio je afirmirati nekoliko mladih igrača. Moro, Olmo, Sosa, Benković, Livaković, nosili su Dinamo u prvom dijelu prvenstva! Činilo se, sezona iz snova…

Proljetna noćna mora

No, proljeće je donijelo neki potpuno novi Dinamo i to, nažalost, ne u pozitivnom smislu. Dinamo je u nastavku prvenstva izgubio od svih rivala, što uključuje Lokomotivu. Vjerovali ili ne, gubili su dva puta od filijale i to s 4:1 i 3:1. Osim Lokosa slavili su protiv Dinama još i Rijeka dva puta, pa Hajduk i Osijek, a rasipali su se bodovi protiv Intera i Slavena.

Na kraju se dogodilo neizbježno. Usred proljetnog dijela prvenstva na klupu Dinama stiže Nikola Jurčević. Cvitanović se sam povukao, iako bi vjerojatno bio smijenjen. Novi trener, nažalost, nije donio ništa novo. Dinamo se i dalje mučio, gubio bodove, a nije pomoglo ni to što su svi ključni igrači ozlijeđeni i to što je Jurčević morao povlačiti juniore i njima krpati rupe u momčadi. Jurčević je imao vrlo poražavajući učinak jer je nakon devet utakmica uzeo tek 14 bodova.

Ipak, na kraju Dinamo postaje prvak, iako je to prvo mjesto zauzeo s uvjerljivo najmanjim brojem bodova, ima ih tek 70. Također, sa šest poraza poravnao je negativan rekord iz sezone 1995./96. kada je sezonu također završio prvi sa šest poraza.

Gdje su navijači?

Još jednu stvar treba reći za kraj. Dinamo je ponovo imao mizernu gledanost na stadionu. Više ne zapravo niti ne zna bojkotiraju li navijači Dinamo, Mamića, trenere, igrače ili im se samo ne da dolaziti na utakmice. Dinamu je do sada u cijeloj sezoni na utakmice dolazilo 66108 ljudi, Hajduku je, recimo, 215973, u prosjeku kod kuće i na gostovanjima to je 4749 navijača. Vrlo skromno dakle.

Transferi

Najbolje ipak uvijek dolazi na kraju. Kao i gotovo svake sezone, Dinamo u sutonu prvenstva počinje dogovarati izlazne transfere. Maksimir su već praktički napustili Ante Ćorić, Borna Sosa i Filip Benkovć, trojica najvrijednijih igrača. Vjerojatno bi otišao i Nikola Moro, za kojeg je Šahtar još zimus navodno nudio 15 milijuna eura, ali on se teško ozlijedio i tko zna hoće li se vratiti do početka nove sezone.

‘Dinamo – to smo mi’

Kao neki bonus cijeloj priči ili dodatni problem u ovoj već ionako problematičnoj sezoni jest ponovo aktualizirajnje privatizacije Dinama. Novoosnovana udruga ‘Dinamo – to smo mi’, provodi žestoku kampanju protiv privatizacije Dinama, a organizirali su se i masovni prosvjedi.

Bilo kako bilo, Dinamo je zasluženo osvojio prvenstvo i to se mora naglasiti uz sve silne nedaće kroz koje je prošao. Rijeka, Hajduk i Osijek su bili za petama, ali su sve poklone koje im je dao Dinamo i šanse za preuzimanjem prvog mjesta olako prokockali i nemaju se pravo ni na što žaliti. Još jednom, čestitke Modrima!