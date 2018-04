Juventusu bi se mogao osvetiti remis u Crotoneu, Napoli došao na samo četiri boda

Kuha i u Italiji. Nogometaši Napolija pobijedili su Udinese 4-2 i tako iskoristili kisk Juventusa koji je odigrao 1-1 protiv Crotonea i uoči njihovog velikog nedjeljnog okršaja u Torinu smanjili zaostatak na četiri boda prednosti.

Napoli je teško stigao do važnih bodova nakon što je Udinese vodio 1-0 i 2-1. Činilo se kako bi gosti mogli prekinuti niz od devet uzastopnih poraza, ali usprkos hrabroj igri nisu uspjeli.

Udinese je poveo u 41. minuti preko Jakuba Jankta, a akciju je pokrenuo hrvatski nogometaš Stipe Perica. U posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Lorenzo Insigne, međutim u 55. minuti uslijedio je novi šok za navijače Napolija. Gosti su preko Svantea Ingelssona stigli do novog vodstva. Izjednačio je Albiol u 64. minuti, a potpuni preokret stigao je u 70. minuti kada je Milik zabio za 3-2. Domaćin je iznimno važnu pobjedu potvrdio u 75. minuti golom Lorenza Tonellija nakon kornera.

Marko Rog je za Napoli zaigrao od 82. minute, dok Hrvoje Milić nije ulazio u igru. Za goste su cijeli susret odigrali Andrija Balić i Stipe Perica.

Juventus je neočekivano kiksao na gostovanju kod Crotonea, jednog od kandidata za ispadanje odigravši ‘mršavih’ 1-1. Alex Sandro je doveo Juve u vodstvo u 16. minuti na ubačaj Douglasa Coste, a izjednačio je Simy u 65. minuti prekrasnim ‘škaricama’. Hrvatski reprezentativac Mario Mandžikić nije nastupio za Juve.

Fiorentina i Lazio su odigrali ‘ludu’ utakmicu, a na koncu su gosti slavili 4-3. Samo u prvom poluvremenu vidjeli smo četiri gola i čak tri crvena kartona. Prvi je ‘pocrvenio’ domaći vratar Marco Sportiello koji je u sedmoj minuti igrao rukom izvan kaznenog prostora zbog čega je morao na ‘hlađenje’. Međutim, samo sedam minuta kasnije isključen je i Alessandro Murgia koji je kao zadnji igrač obrane oborio Federica Chiesu. Isključen je i gostujući trener Simone Inzaghi.

Golijadu je u 16. minuti otvorio Jordan Veretout, a isti je igrač u 31. minuti realizirao kazneni udarac za 2-0 vodstvo ‘viola’. Lazio je smanjio u 39. minuti lijepom golom Luisa Alberta iz slobodnog udarca, a u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Martin Caceres nakon ubačaja iz kornera. ‘Viole’ su stigle do nove prednosti u 54. minuti, a pogodak je ponovo postigao Francuz Vertout, ali je šest minuta kasnije izjednačio Felipe Anderson. Gosti su stigli do novog vodstva u 73. minuti, a strijelac je ponovo bio Luis Alberto.

Milan Badelj nije nastupio za Fiorentinu zbog ozljede, dok je Ivan Vargić utakmicu gledao s gostujuće klupe za pričuve.

Roma je pobijedila Genou 2-1 golovima Cengiza Undera (17) i Pandeva (52-ag), a smanjio je Lapadula (61).

Toriono i Milan su odigrali 1-1. Domaćin je mogao do vodstva već u četvrtoj minuti, no Andrea Belotti nije iskoristio kazneni udarac pogodivši vratnicu. Kazna je stigla pet minuta kasnije kada je Giacomo Bonaventura lijepo opalio s ruba kaznenog prostora i pogodio. Torino je izjednačio u 70. minuti golom De Silvestrija. Nikola Kalinić je za Milan igrao do 74. minute.

Na ljestvici vodi Juventus sa 85 bodova, Napoli ima 81, a Roma i Lazio po 64 boda.

REZULTATI

Benevento – Atalanta 0-3 (Freuler 21, Barrow 49, Gomez 67)

Sampdoria – Bologna 1-0 (Zapata 90+3)

SPAL – Chievo 0-0

Roma – Genoa 2-0 (Cengiz Under 17, Pandev 52-ag / Lapadula 61)

Crotone – Juventus 1-1 (Simy 65 / Sandro 16)

Fiorentina – Lazio 3-4 (Veretout 16, 31-11m, 54 / Luis Alberto 39, 73, Caceres 45, Anderson 70)

Torino – Milan 1-1 (De Silvestri 70/ Bonaventura 9)

Verona – Sassuolo 0-1 (Lemos 38)

Napoli – Udinese 4-2 (Insigne 45+2, Albiol 64, Milik 70, Tonlli 62) / Jankto 41, Ingelsson 55)

LJESTVICA

1. Juventus 33 27 4 2 78 19 85

2. Napoli 33 25 6 2 70 23 81

3. Roma 33 19 7 7 52 27 64

4. Lazio 33 19 7 7 79 43 64

5. Inter 33 17 12 4 54 22 63

6. Milan 33 15 9 9 44 37 54

7. Atalanta 33 14 10 9 50 34 52

8. Sampdoria 33 15 6 12 51 49 51

9. Fiorentina 33 14 9 10 47 37 51

10. Torino 33 11 14 8 47 39 47

11. Bologna 33 11 5 17 37 44 38

12. Genoa 33 10 8 15 26 33 38

13. Sassuolo 33 8 10 15 24 53 34

14. Udinese 33 10 3 20 42 54 33

15. Cagliari 33 9 5 19 30 56 32

16. Chievo 33 7 10 16 29 51 31

17. SPAL 33 5 14 14 30 52 29

18. Crotone 33 7 7 19 30 58 28

19. Verona 33 7 4 22 26 65 25

20. Benevento 33 4 2 27 28 78 14