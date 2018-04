JELIČIĆ: “Neshvatljivo je da Hajduk sam sebe tako destabilizira”

Čuđenje HRT-ovom komentatoru nema kraja, tvrdi da je Hajduk sebi upropastio i sljedeću sezonu...

“Nevjerojatno mi je da je Hajduk sam sebe destabilizirao u ovom trenutku”, rekao je Joško Jeličić u emisiji HRT-a “Stadion”. Njegove riječi odnose se na naprasni odlazak prdsjednika Kosa iz kluba. Jeličić je još rekao…

“Imate trenera koji vas je doveo do toga da se borite za naslov, a fokus ide na predsjednika. Što će se sada dogoditi kada jasne sportske strukture nema, predsjednik odlazi, a za njim će i sportski direktor. Kako će sada osnažiti momčad uoči nove sezone, a ne zna si ni ostaje li trener kojemu uskoro ističe ugovor”.

O derbiju je Jeličić pričao:

“Ono što su treneri rekli je prava reklama za hrvatski nogomet. Njih dvojica su bili vrlo odmjereni u izjavama i upravo njih dvojica su generatori boljih stvari i dobre atmosfere koja je vladala oko ove utakmice. Dinamo je iskoristio svoje prigode i uz fantastičnog Livakovića na vratima je stigao do pobjede. Oni su jučer izgledali lošije je nego u utakmici na Maksimiru u kojoj je Hajduk pobijedio, ali su svejedno stigli do pobjede. Dinamo ima puno problema s kadrom i bilo je logično da napadne od početka i da traži dobar rezultat. Kopić nije odstupio od onog što on jest, vidi se njegov sustav i ideja igre, a to želim i Jurčeviću da Dinamo dođe do onog što se zove prepoznatljivost”.