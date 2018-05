JE LI MOGUĆE DA JE DINAMO NAJGORI PRVAK U EUROPI? Ovi će vas podatci zaprepastiti!

Nažalost, ostaje dojam da u Dinamu trenutno vlada raspad sistema. Naslov se odavno trebao proslaviti, a umjesto toga Lokomotiva je drugom pobjedom nad Modrima ovoga proljeća zakomplicirala situaciju u prvenstvu. Rijeka je došla na samo četiri boda i matematički još mogu nauditi Dinamu i obraniti naslov prvaka.

No, bavimo se malo Dinamom. Vjerovali ili ne, zagrebački šampioni igraju najgoru sezonu još od one notorne Lige za bedaka. Moramo to ovako reći, Dinamo će ove sezone biti prvak samo zato što je najbolji među lošima. Imali su svoje prilike ovoga proljeća i Hajduk i Rijeka, ali nitko te darove Dinama nije iskoristio. Porazi od Lokomotive, Rijeke, Osijeka, remi u Zaprešiću, Koprivnici, ranije i s Rudešom, bili su sasvim dovoljni da se netko od glavnih konkurentat trgne i preuzme prvo mjesto, ali kažemo, ništa od toga.

Ipak, čak i takav kadrom osiromašen i bez koherentne i smislene igre, Dinamo uspio je sezonu privesti kraju na prvom mjestu. Matematički, još mogu izgubiti naslov prvaka ako izgube u obje preostale utakmice, a Rijeka u obje dobije, ali računamo li da Dinamo slavi u posljednja dva kola imat će mršavih 76 bodova. To je najgore bodovno stanje Dinama otkako se prvenstvo igra na 36 kola. Recimo, prošle sezone su kao drugoplasirana momčad imali 86 bodova. Ovo će također biti statistički vrlo jalova godina za Dinamo, još od one već zaboravljene 2004./05., u kojoj su upisali šest poraza i čak sedam remija, uz skromnu gol-razliku 65:32.

No, ima tu još ponešto poražavajućih informacija. Malo smo preletjeli vodeće momčadi većine europskih liga i pogodite gdje se nalazi Dinamo. Da, na dnu. Statistički je najbolji Manchester City, potom je PSG, pa Bayern, Juventus, Barcelona, PSV, Porto, Šahtar, čak su i APOEL i Brondby bolji, kao i AEK i Bišćanova Olimpija te Zrinjski Blaža Slikškovića. Tu su još i Plzenj, Trnava, Galatasaray, Lokomotiv iz Moskve, a tek je onda na redu Dinamo.

Dobra vijest, ako se to uopće može nazvati dobrom vijesti, jest da Dinamo nije zadnji. Gora od zagrebačke momčadi jest poljska Legija, koju vodi hrvatski trener Dean Klafurić, koji je pak naslijedio Romea Jozaka.

Na koncu se moramo zapitati ono najvažnije. Ako Dinamo uzme prvenstvo, kako će u ovom stanju igrati kvalifikacije Lige prvaka kada ne mogu pobijediti Lokomotivu koju su po inerciji dobivali od dana njihova ulaska u Prvu HNL?