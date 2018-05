HOĆE LI GRADSKA SKUPŠTINA ZAUSTAVITI PRIVATIZACIJU DINAMA? Navijače iznenadile riječi predstavnika Modrih

Na Gradskoj skupštini u Zagrebu odbijen je prijedlog novoosnovane udruge navijača i članova kluba, ‘Dinamo – to smo mi’, da se GNK Dinamo preobliči u sportsko dioničko društvo prije nego što se u toj udruzi provedu transparentni izbori koji su u skladu s pozitivnim propisima.

Prijedlog Udruge “Dinamo – to smo mi”, odbijen je na sjednici odbora za obrazovanje i sport s dva glasa za i tri suzdržana. Na odboru su bili i predstavnici Dinama.

Inače, prije nekoliko dana iz Udruge su poručili kako su spremni ići do kraja.

“Pozivamo Upravu Dinama da shvati kako je njihov jedini izlaz zaustavljanje ovog procesa i usklađivanje statuta sa zakonom što bi dovelo do izbora u klubu. To smo im ionako napisali i u zahtjevu koji smo predali u klubu o kojem se još nisu očitovali, a rok im istječe u petak.

Ukoliko to ne učine, nećemo imati druge opcije nego ići prema Županijskom sudu u Zagrebu, ali i aktivirati pravne procese oko zahtjeva za nadoknadu najmanje 330 milijuna kuna štete, koliko je pokraden Dinamo prema optužnicama, od svih članova tijela Dinama, i Uprave, i Izvršnog odbora i Skupštine Dinama”, poručili su to iz Udruge.

Udruga se oglasila priopćenjem i o odluci Gradske skupštine koje prenosimo u cijelosti.

“ODBOR ZA OBRAZOVANJE I SPORT ŽELI IZMJENU ZAKLJUČKA

Nastavno na glasanje s dva glasa ZA i tri suzdržana na zasjedanju Odbora za obrazovanje i sport Gradske skupštine Grada Zagreba s 1. točkom dnevnog reda pod nazivom Prijedlog zaključka Građanski nogometni klub “Dinamo”, a s obzirom na netočne navode kojima barataju mediji i pojedinci, obavještavamo kako je jedina posljedica ta da će isti biti izmijenjen prije zasjedanja Gradske Skupštine 24.5.

Podsjećamo, Zaključak je na poticaj Udruge ‘Dinamo to smo mi’ predložio gradski vijećnik Krešimir Kartelo, a na dnevni red stavio ga je predsjednik Skupštine Andrija Mikulić. Jedina sporna stvar danas bio je kraj rečenice i prijedlog Zaključka koji će ići na doradu prije glasanja na Skupštini 24.5., a svi navijači Dinama će o Zaključku koji ide na glasanje i daljnjim akcijama biti na vrijeme obaviješteni. Pozivamo sve zastupnike da o ovom pitanju 22.5. prije izvanredne skupštine u prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba donesu zajednički zaključak koji će ići na glasanje.”

“Tri člana odbora izjasnili su se suzdržanima, a dva su bili za. Vrijedi istaknuti kako ni predstavnica stranke Milana Bandića nije odbila ovaj prijedlog. Zajednički zaključak ovog odbora je taj da se treba doraditi sporna rečenica i da predlagatelji trebaju biti svi klubovi zastupnika i slobodni zastupnici. Mi kao izvorni predlagatelji i pokretači priče oko zaustavljanja privatizacije Dinama pozvat ćemo sve predstavnike klubova zastupnika na sastanak gdje će se prilagoditi sporna rečenica. Tražit ćemo da prijedlog potpišu svi klubovi kako je i najavljeno. Osobno me iznenadila rečenica predstavnika Dinama gospodina Rožića koji je u jednom trenutku rekao da će odustati od privatizacije, ako im to naloži gradska skupština, a nešto ranije da Skupština o tome ne može odlučiti. Mislim da to dovoljno govori o samom procesu privatizacije i odnosa unutar Dinama”, Izjavio je predsjednik udruge Dinamo to smo mi, Juraj Čošić”.